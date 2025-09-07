Febra poate ascunde boli hematologice. Când este necesar să mergem la medic. „Trebuie să diagnosticăm repede”

Luați măsuri atunci când febra, nu neapărat mare, nu mai trece. În acest caz pot fi infecții produse de bacterii, care au nevoie urgentă de antibiotice sau e vorba de boli autoimune ori hematologice.

Febra care nu trece chiar dacă nu e mare, înseamnă să veniți la medic, explică expertul în transplant medular, Alina Tănase.

Alina Tănase, transplant medular, Institutul clinic Fundeni: „Și o febră singură poate să ascundă o boală hematologică pentru că majoritatea bolilor hematologice maligne debutează cu febră sau apare febra la un moment dat până în diagnostic - fie care vorbim de o leucemie acută, fie de un limfom. Majoritatea au febra ca simptom. Există, de exemplu. boli la care faci febră în fiecare seară și doar febră și sunt pacienți care spun - da, dar de săptămâni fac treaba asta, la început nu am verificat. Este un semn important.

Trebuie să diagnosticăm repede pentru că trebuie să începem un tratament repede. Cu cât începem tratamentul mai repede cu atât reușim să băgăm boala în remisiune, reușim să controlăm boala și să o băgăm în remisiune completă”.

Leucemiile acute au rată mare de vindecare completă, tratate în timp.

Alina Tănase, transplant medular, Institutul clinic Fundeni: „Leucemiile acute se tratează standard, avem și molecule țintite care acționează pe modificările moleculare a celulei maligne, avem și terapii cu limfocite modificate. Tratăm cu rată mare de succes aceste boli”.

Moleculele țintite acționează țintit pe modificările celulelor canceroase. Terapia - numită car T - înseamă că pacientului i se recoltează propriile celule imune. Aceste sunt modificate în laborator și învățate să distrugă celulele bolnave. Apoi sunt reintroduse în organism. În curând, institutul clinic Fundeni va prepara aceste medicamente în țară.

De ce apare febra în cancere? Celulele tumorale, odată apărute, trebuie distruse. Au misiunea să le distrugă celule imune, numite macrofage, eexplică expertul imunolog, Carmen Chifiriuc.

Carmen Chifiriuc, Facultatea de Biologie: „Într-o tumoră, macrofagul alături de alte celule încearcă să distrugă celulele tumorale. Celulele distruse generează un răspuns inflamator intens. Toate acele celule trebuie eliminate de macrogage, care produc substanțe cu efect pro-inflamator și inflamația se cronicizează și crește în intensitate”.

De asta sunt testele de inflamație. Da, în tumori, da, sunt teste de inflamație. Și apare febra - e o măsură a activării acestor macrofage.

Inflamația crește în lupta dintr-o formațiune suspectă. Macrofagele își schimbă echipamenul și, în loc să exercite efect anti-tumoral, trec din păcate la efect pro-tumoral. La rândul lor, tumorile fac strategii să păcălească celulele imune.

Aceasta este lupta care apare când înfruntăm cel mai puternic agresor intern – celulele tumorale. Testele de inflamație pot sugera această luptă. De aceea sunt utile, alături de alte analize de sânge.

