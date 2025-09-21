Cum putem proteja bariera intestinală. Rolul mișcării, alimentației și somnului pentru un organism sănătos

Doctor de bine
21-09-2025
Bariera intestinală triază permanent tot ce mâncăm ori bem, toxine, bacterii rele. Practic, selectează cu atenție tot ce vine din mediu. Putem să distrugem această barieră naturală... dacă nu ne mișcăm, și prin dezordine alimentară. Iată cum:

Andreea Groza

În timpul efortului fizic, mușchii trimit semnale către tot organismul. Se numesc miokine. Unele stimulează hormonul de creștere, altele ajută bacteriile bune din intestin să se dezvolte și să producă molecule antiinflamatorii. Acestea țin organismul sănătos. Bacteriile corecte, astfel stimulate, întăresc așa-numita barieră intestinală. Ne explică membra Academiei Române, expertul imunolog Carmen Chifiriuc.

Prof. univ. dr. Carmen Chifiriuc, Facultatea de Biologie, Universitatea din București: „Ce e bariera intestinală? Celulele sunt strâns legate una de cealaltă. Și, peste acestea, un strat de mucus întărește apărarea. Adică permite apărării să fie selectivă, așa cum trebuie să fim selectivi în tot ceea ce facem.”

Dr. Roxana Voica, medic gastroenterolog: „Mișcarea de rezistență, adică ridicări de greutăți, care să ne facă sinteză de masă musculară, nu neapărat hipertrofie musculară, ci sinteză corectă de masă musculară, ne impactează în mod direct bacteriile. Când faci contracție musculară, se descarcă substanțe care se numesc miokine. Miokinele se duc la nivel intestinal și impactează această diversitate – face ca acel mediu al bacteriilor să fie bun și să apară o diversitate mai mare a bacteriilor.”

Datorită acestor miokine, mușchii devin parte din sistemul imunitar. Cum distrugem această barieră intestinală? Prin sedentarism. Dar și dacă nu aducem fibre din hrană, adică legume, cereale integrale ori fructe. O distrugem prin stres cronic, adică stresul care durează zile în șir. Dar și dacă pierdem nopțile. Toate aceste comportamente lovesc direct bariera intestinală și fac așa-numita inflamație cronică.

Hrană săracă în fructe, legume, cereale integrale. În lipsa fibrelor, bacteriile din intestin consumă mucusul intestinal și îl subțiază. Bariera intestinală nu mai e corectă. Destabilizăm bariera intestinală și prin stres cronic. Iată cum:

Prof. univ. dr. Carmen Chifiriuc, Facultatea de Biologie, Universitatea din București: „În stres, se produc hormoni de stres, care sunt imunosupresori. Prin acest efect imunosupresor e neutralizată activitatea celulelor imunitare, care previn inflamația. Atunci predomină celulele inflamatorii. Lipsa de somn, oboseala cronică, de asemenea stimulează un efect proinflamator, pentru că în timpul somnului se secretă substanțe care ajută la repararea țesuturilor. Un țesut inflamat este un țesut lezat, atunci organismul face un răspuns care ajută la repararea acestor țesuturi. Ați văzut, și când suntem bolnavi ne reparăm în somn.”

Fără somn bun, nu există reparație. Sistemul imunitar uman cere mișcare, fibre în alimentație, stres limitat și ore bune de somn. Aceste cerințe nu au fost inventate de medici, ci chiar de organismul dumneavoastră.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 21-09-2025 11:00

