Potrivit unui comunicat al Salvaţi Copiii transmis marţi, aceasta constituie "o abordare profund inadecvată şi în dezacord cu celelalte reglementări" privind răspunderea penală de la 14 ani, a consimţământului de la 16 ani în domeniile medical, civil şi educaţional.

Date alarmante privind nașterile în rândul adolescentelor

Dintre cele 143.637 de naşteri care au avut loc în 2024, 13.018 provin de la mame cu vârsta între 15 şi 19 ani, în 601 cazuri fiind vorba de mame cu vârsta sub 15 ani, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică.

În cazul a 23 de mame cu vârsta sub 15 ani este vorba despre a doua naştere, în vreme ce o adolescentă de nici 15 ani a născut al treilea copil, în 2024. Pentru 652 de fete care au dat naştere în 2024 înainte de a împlini 19 ani este vorba despre a treia naştere. Situaţia pe judeţe în ceea ce priveşte fetele care au devenit mame înainte de 15 ani arată că judeţele din top sunt: Mureş - 60 de naşteri, Bacău - 34, Bihor - 31, Dolj - 29 şi Braşov - 27. Datele privind mamele minore reflectă consecinţele directe ale unui sistem legislativ care a eşuat să protejeze copiii prin educaţie.

Conform cercetărilor realizate de organizaţia Salvaţi Copiii, s-a constatat că 66% dintre minore au indicat că au primit deja informaţii legate de educaţia sexuală în timpul educaţiei lor. Un procentaj semnificativ dintre acestea, aproximativ 30%, afirmă că sursele acestor informaţii provin din conexiuni personale, precum rude, prieteni sau colegi, ceea ce poate genera suspiciuni cu privire la credibilitatea acestor surse de informare.

Sărăcia, un factor care agravează situația

În regiunile cu niveluri extrem de scăzute de dezvoltare economică, din care provin mamele adolescente, predomină dependenţa de asistenţa socială furnizată de stat, ceea ce determină practic o perpetuare a unui sistem economic bazat pe subzistenţă.

Este imperativ să se pună accent pe măsuri de prevenţie, cu scopul de a facilita accesul la informaţii şi servicii de asistenţă socio-medicală, precum şi de a reintegra social şi şcolar fetele care au devenit mame la o vârstă fragedă, se mai arată în comunicat.