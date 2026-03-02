Această activitate se desfășoară în cadrul „Săptămânii Protecției Civile” (26 februarie – 4 martie) și are drept obiectiv principal testarea modului de transmitere a mesajelor de avertizare, precum și verificarea funcționării corecte a sirenelor electrice și electronice din toate orașele României, conform informațiilor furnizate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Evenimentul este un exercițiu de antrenament.

Semnalul de alarmă la dezastre este compus din cinci sunete a câte 16 secunde fiecare cu pauză de 10 secunde între ele, potrivit primăriei municipiului Călărași.

Cetățenii sunt rugați să nu intre în panică la auzul sirenelor.

Tot pe 4 martie se împlinesc 49 de ani de la cutremurul din 1977.

Cutremurul vrâncean produs atunci a avut o magnitudine de 7,4 Mw și 94 km adâncime. A provocat cele mai mari pierderi seismice din istoria României.

90% dintre victime au fost în București, în principal din cauza prăbușirii parţiale sau totale a 32 de clădiri.