În acest timp, consumul este în creștere, iar agricultorii au la dispoziție fonduri europene, pentru culturile de cartofi.

Corespondent Știrile ProTV: „Suntem într-una dintre cele 6 fabrici de procesare a cartofilor din România. Pe liniile complet automatizate ajung zilnic peste 170 de tone care, după ce sunt sortați, spălați și feliați, sunt transformați în chipsuri”.

Aproximativ 95% din cartofii fabricilor de procesare vin din ferme românești. Fabrica are contracte cu agricultori pe care îi sprijină constant cu bani și cunoștințe astfel încât producțiile să fie optime, iar procesarea să nu fie dată peste cap. În plus, îi învață pe fermieri cum să acceseze fonduri europene.

Marius Munteanu, manager: „Toate etapele din câmp sunt atent supravegheate de către reprezentanții companiei și de către inginerii noștri agronomi. Și sprijinim fermierii nu doar nu cu partea tehnică. Îi sprijinim financiar pentru a-și dezvolta fermele, pentru a achiziționa diverse utilaje, pentru a achiziționa sisteme de irigații, astfel încât producția pe hectar cât și calitatea cartofilor să fie foarte bună”.

Recent, în Harghita, a fost deschisă și prima fabrică pentru congelarea cartofilor tăiați și gata de prăjit, un produs pe care până acum îl importam aproape în totalitate. Sunt însă exemple izolate în care asocierea dintre procesatori și fermieri arată că modelul poate funcționa. În aceste fabrici ajung, totuși, cartofi din soiuri speciale pentru procesare.

Dacă ne uităm, însă, la cartoful de consum, situația este complicată. România a ajuns la cea mai mică suprafață cultivată de până acum, iar de doi ani încoace producția anuală a coborât sub un milion de tone.

Cleonic Sucaciu, președintele Federației Naționale "Cartoful": „Suntem undeva la sub 25.000 de hectare de cartof consum care să asigure necesarul și pe perioada rece. La o producție normală putem asigura undeva la 50% din consumul României”.

Reporter: „Ce înseamnă producție normală?”

Cleonic Sucaciu: „Fiecare suprafață să asigure cel puțin un 24, 25 de tone cartof consum per hectar”.

În realitate însă, potrivit datelor europene, România are cel mai mic randament al producției. Dacă de pe un hectar fermierii noștri culeg, în medie, 15 tone de cartofi, în țările din vestul Europei randamentul este mult mai mare. De pe aceeași suprafață de un hectar agricultorii din Franța, Olanda sau Germania, de pildă, recoltează chiar și 40 de tone. Adică de aproape trei ori mai mult.

Ministerul Agriculturii și Comisia Europeană au anunțat linii de finanțare pentru cultivatori, bani care pot fi folosiți pentru utilaje și irigații. Cele mai recente, peste 50 de milioane de euro, s-au epuizat în câteva zile.

Claudiu Coadă, reprezentant al AFIR: „Intensitatea de sprijin din fonduri publice este de 65%, valoare per proiect este de 3 milioane de euro maxim pentru investițiile complexe și 700.000 sau 300.000, după caz, pentru cartofi și legume pentru achizițiile directe”.

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, un român mănâncă lunar peste trei kilograme de cartofi.