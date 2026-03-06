Descoperire uluitoare în Bistrița. Documente de sute de ani scrise în limba chineză despre Biblie și Alexandru cel Mare

Documente vechi de sute de ani, redactate în limba chineză, au fost descoperite de către cercetătorii Serviciului Județean Bistrița-Năsăud al Arhivelor Naționale, scrie Basilica, agenția de presă a Patriarhiei Române.

Specialiștii bistrițeni spun că este vorba despre o descoperire remarcabilă, atât prin vechimea documentelor, cât și prin faptul că au fost realizate prin tehnica xilografiei.

Xilografia (sau xilogravura) pe hârtie este una dintre cele mai vechi tehnici de imprimare artistică, constând în gravarea unui desen în relief pe o placă de lemn, care este apoi dată cu cerneală și presată pe hârtie.

Un prim document, datat în secolul al XVI-lea (cca. 1540), redă un text filozofic de inspirație confucianistă, evocând ideea că „la 50 de ani omul înțelege voia Cerului” și subliniind faptul că, în vremuri tulburi, omul superior rămâne statornic și nu-și abandonează principiile – se arată într-o postare comună a Arhivelor Naționale ale României și a Arhivelor Naționale Bistrița-Nădăud.