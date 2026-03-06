Descoperire uluitoare în Bistrița. Documente de sute de ani scrise în limba chineză despre Biblie și Alexandru cel Mare

Documente vechi de sute de ani, redactate în limba chineză, au fost descoperite de către cercetătorii Serviciului Județean Bistrița-Năsăud al Arhivelor Naționale, scrie Basilica, agenția de presă a Patriarhiei Române.
Specialiștii bistrițeni spun că este vorba despre o descoperire remarcabilă, atât prin vechimea documentelor, cât și prin faptul că au fost realizate prin tehnica xilografiei.
Xilografia (sau xilogravura) pe hârtie este una dintre cele mai vechi tehnici de imprimare artistică, constând în gravarea unui desen în relief pe o placă de lemn, care este apoi dată cu cerneală și presată pe hârtie.
Un prim document, datat în secolul al XVI-lea (cca. 1540), redă un text filozofic de inspirație confucianistă, evocând ideea că „la 50 de ani omul înțelege voia Cerului” și subliniind faptul că, în vremuri tulburi, omul superior rămâne statornic și nu-și abandonează principiile – se arată într-o postare comună a Arhivelor Naționale ale României și a Arhivelor Naționale Bistrița-Nădăud.
Un al doilea document, datat la sfârșitul epocii dinastiei Ming (1368–1644), relatează faptele petrecute în timpul domniei lui Alexandru cel Mare, ilustrând receptarea personalității sale în spațiul cultural chinez.
Documente în limba chineză despre ”Geneza” și ”Exodul” din Biblie
Alte trei texte au caracter biblic, cu relatări din cărțile „Geneza” și „Exodul”, fiind datate în perioada târzie a dinastiei Qing (cca. 1820–1912). Presupunem că acestea au fost editate în contextul misiunilor de propagare a creștinismului în China, care au cunoscut un reviriment în secolul al XVI-lea, marcat de activitatea intensă a misionarilor catolici, în special a iezuiților.
Epoca a fost dominată de strategia de „acomodare culturală”, prin care misionarii au căutat să înțeleagă și să integreze elemente ale culturii chineze, în special confucianismul, pentru a facilita răspândirea mesajului evanghelic.
Toate documentele pot fi consultate în sala de studiu a Serviciului Județean Bistrița – Năsăud al Arhivelor Naționale.