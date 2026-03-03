Potrivit unui comunicat de presă al instituției, decizia a fost luată ”în urma unei evaluări interne privind contextul actual de securitate și necesitatea unei informări publice mai ample”.

”Decizia a fost luată în mod deliberat și responsabil, în baza unei analize proprii, care a indicat că, în actualele condiții, este necesară consolidarea comunicării publice, astfel încât scopul exercițiului să fie corect înțeles la nivelul întregii populații. Facem această precizare fără echivoc: amânarea exercițiului nu schimbă cu nimic necesitatea testării periodice a sistemului național de alarmare publică” - mai precizează instituția care este condusă de secretarul de stat Raed Arafat.

Oficialii DSU mai precizează faptul că această amânare reprezintă ”o măsură de adaptare responsabilă la context, nu o renunțare la exercițiu și nici o diminuare a exigențelor instituționale privind pregătirea pentru situații de risc”.

”În perioada următoare, va fi comunicat un calendar revizuit al exercițiilor, însoțit de măsuri suplimentare de informare publică, astfel încât aceste activități să se desfășoare în condiții de claritate, înțelegere și eficiență. Pregătirea populației și menținerea funcționalității sistemelor de avertizare rămân priorități ferme. Protecția vieții și a siguranței cetățenilor nu este negociabilă.”, mai aratăm sursa citată.