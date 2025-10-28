Studiu: Admirarea operelor de artă în galerii poate ameliora stresul

Admirarea operelor originale în galerii de artă poate oferi o ameliorare imediată a stresul, este concluzia unui studiu, informează DPA.

Admirarea operelor de artă are de asemenea ''un impact pozitiv'' asupra sistemului imunitar, sistemului nervos şi asupra reţelei de glande responsabile pentru eliberarea hormonilor, potrivit cercetătorilor.

Concluziile studiului sugerează că arta nu doar îi emoţionează pe oameni, ci poate totodată calma trupul, au mai spus cercetătorii.

La acest studiu, realizat de experţi de la King's College din Londra, au participat 50 de persoane cu vârste între 18 şi 40 de ani.

Jumătate dintre participanţi au admirat opere de Van Gogh şi Gauguin expuse la Courtauld Gallery din Londra, în timp ce cealaltă jumătate s-au uitat la copii ale aceloraşi tablouri fără să se afle într-o galerie de artă.

Participanţii au purtat senzori care le-au monitorizat în mod continuu ritmul cardiac şi temperatura corporală pe perioada sesiunii de 20 de minute, fiind totodată prelevate şi probe de salivă înainte şi după sesiune.

În urma analizelor, cercetătorii au descoperit că nivelurile hormonului stresului, cortizol, au scăzut în medie cu 22% în rândul celor care au admirat artă originală, în comparaţie cu doar 8% în cazul celor care s-au uitat la reproduceri.

Anumite citokine - proteine care acţionează asemenea unor mesageri ai sistemului imunitar - asociate stresului şi afecţiunilor cronice au scăzut cu 30%, respectiv 28% în rândul celor care au vizitat galeria, fără să prezinte schimbări în rândul celuilalt grup.

„Cercetarea arată în mod clar efecte privind reducerea stresului în urma admirării operelor de artă originale, precum şi abilitatea de a entuziasma, implica şi provoca în acelaşi timp'', a spus Tony Woods, cercetător în cadrul Kings College.

„Hormonii de stres şi markerii inflamatorii precum cortizolul, IL-6 şi TNF-alpha sunt asociaţi unei game largi de probleme de sănătate, de la boli cardiovasculare şi diabet la anxietate şi depresie'', a mai spus el.

„Faptul că vizionarea operelor de artă originale a redus aceşti markeri sugerează că experienţele culturale ar putea avea un rol real în protejarea atât a minţii, cât şi a trupului''.

Studiul a ajuns la concluzia că arta stimulează sistemul imunitar, sistemul nervos şi sistemul endocrin, responsabil pentru secreţia hormonilor.

Cercetătorii au detectat semne ale entuziasmului printre persoanele care au admirat operele de artă în galerie, cum ar fi o scădere a temperaturii corporale, un ritm cardiac mai mare şi o variaţie a modelelor de bătăi ale inimii.

„Din perspectivă ştiinţifică, cea mai importantă concluzie e că arta are un impact pozitiv asupra a trei sisteme ale corpului - imun, endocrin şi a sistemelor autonome - în acelaşi timp. Este o descoperire unică, care ne-a luat sincer prin surprindere'', a spus Wood.

„Pe scurt, studiul nostru unic şi original oferă dovezi concludente că vizionarea operelor de artă într-o galerie e 'benefică' şi ne ajută să înţelegem mai bine beneficiile fundamentale ale acestei activităţi. În esenţă, arta nu ne produce doar emoţii, ci are şi un rol calmant asupra trupului''.

„Acest studiu demonstrează pentru prima dată ceea ce noi, la Art Fund, am crezut de mult timp, că arta este într-adevăr benefică'', a spus Jenny Waldman, director în cadrul Art Fund.

„Cel mai interesant este că aceste descoperiri arată că beneficiile sunt universale şi pot fi resimţite de oricine''.

„Vrem să încurajăm pe toată lumea să-şi facă timp pentru o vizită la muzeul sau galeria locală şi să experimenteze efectele acestea puternice pe cont propriu'.

