Descoperire unică în Neamț. Un cal de războinic înmormântat cu onoruri relevă prezența unei populații de care nu știam nimic

Implementarea proiectelor mari de infrastructură în judeţul Neamţ, cum sunt autostrăzile A7 şi A8, au permis descoperirea unor vestigii arheologice deosebite, care îmbogăţesc în mod indiscutabil istoria acestor locuri.

Cristian Anton

O astfel de descoperire a avut loc pe traseul viitoarei autostrăzi A8, în zona oraşului Târgu-Neamţ, după cum a povestit cercetătorul ştiinţific dr. Vasile Diaconu.

Aici a fost cercetat un sit arheologic cu vestigii din mai multe etape cronologice, dar o descoperire este mai deosebită, fiind un unicat pentru zona amintită.

Este vorba despre o înmormântare simbolică a unui cal, alături de care au fost descoperite şi obiecte de fier, care sunt datate în intervalul secolelor X-XIII.

Complexul arheologic se prezenta sub forma unei gropi de formă rectangulară, în care se găseau resturile osteologice ale unui cal, dar s-a observat că doar anumite părţi ale animalului au fost îngropate, respectiv capul şi picioarele.

Dr. Vasile Diaconu a precizat că, cel mai probabil, calul a fost sacrificat ritualic, dar foarte importante sunt vestigiile descoperite alături de resturile scheletice.

Este vorba de câteva piese de harnaşament - zăbala şi scările de şa - dar şi un set de arme, respectiv un pumnal şi mai multe vârfuri de săgeată.

"Este o descoperire arheologică unică deocamdată pentru judeţul Neamţ. Deşi nu are o vechime foarte mare, complexul arheologic este important prin semnificaţiile sale şi prin inventarul din interior. Până acum nu cunoşteam nimic despre prezenţa unor comunităţi turanice în zona subcarpatică, dar iată că a existat şansa unei astfel de descoperiri, care schimbă puţin istoria acestor locuri", a declarat, pentru AGERPRES, arheologul Vasile Diaconu.

Potrivit arheologilor, complexul funerar aparţine populaţiilor turanice, venite din zona de nord a Mării Negre.

Descoperiri similare sunt cunoscute pe un areal geografic vast, care corespunde sud-estului Europei.

Războinicul turanic și-a înmormântat calul alături de arme, în semn de prețuire față de companionul său

Specialiştii precizează că, de obicei, aceste înmormântări conţin în special resturi scheletice umane, asociate cu oase de cai, dar cele care conţin doar oase de animale sunt destul de rare.

Mormântul descoperit recent, prin inventarul său, arată că respectivul cal a aparţinut unui războinic, ale cărui arme au fost depuse alături de resturile animalului, probabil ca semn de preţuire.

Cercetarea arheologică a fost realizată de specialişti de la Complexul Muzeal Naţional Neamţ, împreună cu specialiştii unei firme private ce oferă servicii de cercetare arheologică preventivă.

Armele şi piesele de harnaşament au intrat în proces de restaurare, pentru a putea fi incluse ulterior în circuitul muzeal şi ştiinţific, iar din oase a fost prelevată o probă pentru datare prin radiocarbon, care să indice o încadrare temporală mai precisă. 

Sursa: Agerpres

