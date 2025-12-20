Patru obiceiuri simple care ne pot întineri creierul cu opt ani. Ce au descoperit oamenii de știință

20-12-2025 | 12:41
oameni pe strada
Putem avea un creier mai tânăr cu până la opt ani, pur și simplu, adoptând câteva obiceiuri pozitive de stil de viață.

Oamenii de știință de la Universitatea din Florida au descoperit că optimismul, somnul profund suficient, gestionarea stresului și existența unui sprijin social puternic au fost asociate cu un creier care ”arată” mai tânăr, notează Science Alert.

Folosind estimări avansate ale „vârstei creierului” bazate pe RMN, cercetătorii au constatat că persoanele cu mai mulți factori de stil de viață sănătos aveau creierul cu până la opt ani mai tânăr decât vârsta arătată de certificatul de naștere - chiar și în rândul celor care trăiau cu dureri cronice.

Studiul a urmărit 128 de adulți de vârstă mijlocie și înaintată, de pe patru continente, pe o perioadă de doi ani. Aproape 70% dintre participanți au fost femei, iar majoritatea trăiau cu dureri cronice legate de osteoartrită a genunchiului sau cu riscul de dezvolta această afecțiune.

Citește articolul integral pe spotmedia.ro.

