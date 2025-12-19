Mircea Coșea a murit la vârsta de 83 de ani. Ultimul mesaj transmis de profesor despre problemele de sănătate

19-12-2025 | 09:25
mircea cosea
Inquam Photos / George Calin

Profesorul şi analistul economic Mircea Coşea a murit joi, la vârsta de 83 de ani. Mircea Coşea era profesor universitar la ASE din 1995.

autor
Sabrina Saghin

Până în 1997 a făcut parte din PDSR iar din iunie 1997 a fost deputat neafiliat.

În iunie 1997 a fondat împreună cu Theodor Meleşcanu şi Iosif Boda partidul ApR, care a fuzionat cu PNL în 2002.

Mircea Coşea a fost secretar de stat în guvernul Nicolae Văcăroiu în perioada 28 august 1993 - 11 decembrie 1996.

În 2007 a devenit membru al Parlamentului European din partea PNL. El a fost deputat timp de două legislaturi.

În 6 decembrie, la Târgul de Carte Gaudeamus îşi lansase volumul „Jurnal pe frontul războiului comercial. Studii şi analize economice”.

Ce probleme de sănătate avea Mircea Coșea

Pe 4 decembrie, Mircea Coşea scria, pe Facebook, că a avut probleme de sănătate şi că a fost internat în spital.

„Săptămâna trecută am avut probleme de sănătate, ceea ce nu este surprinzător la vârsta mea. Am fost internat la Spitalul Floreasca, etajul 2 salonul 227. Domnul prof. dr Mircea Beuran, preşedintele Academiei de Ştiinţe Medicale, m-a „reparat" şi de această dată. (...) Stimaţi prieteni, sănătatea este mai bună decât toate, dar uneori ea depinde nu doar de ştiinţa medicală, ci şi de modul cum aceasta este aplicată. În cazul de faţă am văzut şi am simţit pe propria piele cum ştiinţa eminentului profesor s-a aplicat de către o categorie puţin cunoscută a mediului sanitar, aceea a asistenţilor medicali. Cum spuneam, am fost internat în salonul 227 etaj 2 Floreasca. Este un salon post operatoriu cu 10 paturi. Meseria mea, care timp de aproape 60 de ani mi-a intrat în sânge, nu m-a lăsat ca între branule, perfuzii şi colectări să nu „analizez" modul cum funcţionează sistemul sanitar, pe un eşantion reprezentat de salonul cu pacienţi aflaţi în chinurile durerilor şi stresului post operatoriu. Concluzia: surprinzătoare, dar adevărată: o săptămâna, 24 din 24 am asistat la o activitate de excelenţă. Doamnele şi domnişoarele asistente au performat la cel mai înalt nivel de competenţă, de responsabilitate şi de comportament super civilizat, de o empatie permanentă faţă de fiecare pacient în parte. Dacă nu ar fi aparent incompatibilă cu „spitalul" pot spune că îşi practică meseria cu eleganţă. De ziua României, fiind pacient, m-am simţit şi eu mândru că sunt român pentru că beneficiam de înalta calitatea a muncii unor românce: doamnele şi domnişoarele asistente medicale'', spunea Coşea atunci.

