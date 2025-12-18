Ministrul Sănătăţii: Continuă şi în anul 2026 cumulul pensiei cu salariul, cu prioritate în sănătate și educaţie

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, prezintă joi măsurile luate în şedinţa de Guvern, precizând că, printr-o Ordonanţă de urgenţă va continua şi în anul 2026 cumulul pensiei cu salariul, cu prioritate în sănătate, educaţie şi alte sisteme critice. 

Ministrul spune că este o măsură necesară pentru a păstra în sistem profesioniştii cu experienţă, în special în specialităţile deficitare, acolo unde fiecare medic contează. În plus, printr-un memorandum aprobat de Guvern la propunerea Ministerului Sǎnǎtǎţii, se pot organiza concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din spitale.

Ministrul Sănătăţii anunţă că în şedinţa de Guvern a fost modificată legea sănătăţii.

”Ce am spus se întâmplă: prin decizii asumate şi modificări legislative clare, reaşezăm sistemul de sănătate, eliminăm blocajele administrative şi asigurăm continuitatea actului medical pentru pacienţi şi personalul medical. Astăzi, în şedinţa de Guvern, am modificat Legea sănătăţii exact în această direcţie. Am creat cadrul pentru ajustări legislative necesare, inclusiv cele legate de recunoaşterea profesională şi eliberarea documentelor de atestare profesionalǎ, astfel încât resursa umană din sănătate să fie protejată, iar timpii de eliberare a documentelor sǎ fie cât mai scurţi”, arată Alexandru Rogobete.

Ministrul precizează că noile prevederi stabilesc clar că regulile generale de limitare nu se aplică concursului naţional de rezidenţiat şi nici concursurilor sau examenelor pentru ocuparea posturilor prin integrare clinică.

El mai arată că, în plus, prin memorandum aprobat de Guvern la propunerea Ministerului Sǎnǎtǎţii, se pot organiza concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din spitale

. ”Sănătatea trebuie să meargă înainte. Aducem, în acelaşi timp, claritate pentru medici şi farmacişti. Cei care au intrat deja în sistem şi devin ulterior cadre didactice îşi pot continua activitatea clinică fără birocraţie suplimentarǎ. Integrarea clinică se face simplu, prin adaptarea raportului de muncă, astfel încât experienţa şi competenţa să rămână lângă pacient”, arată ministrul.

Alexandru Rogobete anunţă că tot astăzi, prin ordonanţă de urgenţă a Ministerului Sănătăţii, continuă şi în anul 2026 cumulul pensiei cu salariul, cu prioritate în sănătate, educaţie şi alte sisteme critice. ”Este o măsură necesară pentru a păstra în sistem profesioniştii cu experienţă, în special în specialităţile deficitare, acolo unde fiecare medic contează”, explică ministrul.

”Deschidem şi mai mult sistemul pentru medicii români din diaspora. Tot mai mulţi specialişti îşi doresc să se întoarcă acasă, atraşi de investiţiile din spitale şi de programele medicale moderne. Eliminăm întârzierile administrative care i-au ţinut luni întregi pe margine şi accelerăm recunoaşterea profesională, prin proceduri corecte, transparente şi previzibile - cu timpi scurţi de soluţionare a dosarelor”, arată Rogobete. ”Toate aceste măsuri au un scop simplu: un sistem de sănătate care funcţionează. Deschis, coerent şi stabil. Un sistem construit pentru pacienţi. Un sistem care creşte. Încrederea ne face bine”, afirmă Alexandru Rogobete.

