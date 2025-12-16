The Rolling Stones renunță la turneul european din 2026, pe fondul problemelor de sănătate ale lui Keith Richards

16-12-2025 | 17:03
The Rolling Stones

The Rolling Stones au anulat planurile pentru un turneu pe stadioane în Marea Britanie şi Europa în 2026, a confirmat pentru Variety o sursă apropiată trupei. 

Vlad Dobrea

În urma unor informaţii potrivit cărora chitaristul Keith Richards nu a putut să se „angajeze” în acest proiect.

Deşi nu a fost anunţat oficial, pianistul trupei, Chuck Leavell, şi un purtător de cuvânt au declarat recent presei din Marea Britanie că trupa a finalizat aproape un nou album - al doilea cu producătorul Andrew Watt, în vârstă de 35 de ani - şi că intenţiona să facă un turneu în Marea Britanie şi Europa. Cu toate acestea, Richards, care împlineşte 82 de ani joi, ar fi incapabil să se angajeze în rigorile unui alt turneu. Concertele din ultimii ani au arătat că are dificultăţi în a cânta la chitară din cauza unei lungi lupte cu artrita, pe care a numit-o „benignă” şi despre care a spus că l-a forţat să-şi schimbe stilul de a cânta.

Richards a fost în formă excelentă în timpul unui scurt concert de trei piese la Soho Sessions din New York luna trecută, însă aceasta este o situaţie cu totul diferită faţă de un turneu de mai multe săptămâni în mai multe ţări.

„Când au început să discute despre turneu, Keith a spus că nu crede că se poate angaja şi că nu este interesat de un turneu în stadioane mari timp de peste patru luni”, a declarat luni un „critic muzical american” anonim pentru tabloidul britanic The Sun. Un purtător de cuvânt anonim a adăugat: „Trupa voia să plece în turneu la începutul acestui an, dar nici atunci nu a reuşit. Este greu pentru fanii lor, dar The Stones vor reveni pe scenă când vor fi pregătiţi”.

The Stones au susţinut turnee aproape în fiecare an de la începutul anilor 2000, cu itinerarii din ce în ce mai scurte, pe măsură ce cei trei membri principali - Mick Jagger, 82 de ani, şi Ron Wood, 78 de ani - au îmbătrânit; bateristul original Charlie Watts a murit în 2021 şi a fost înlocuit de Steve Jordan, colaborator de lungă durată al lui Richards. Cel mai recent turneu al trupei a fost „Hackney Diamonds”, numit după cel mai recent album al lor, care a cuprins 20 de concerte în America de Nord pe parcursul a trei luni.

Cu toate acestea, se pare că un nou album va fi lansat anul viitor, deoarece Watt - care a colaborat îndeaproape cu Lady Gaga, Ed Sheeran şi Miley Cyrus, precum şi cu Elton John, Ozzy Osbourne şi Pearl Jam - pare să fi insuflat o nouă viaţă grupului, ajutându-l să finalizeze „Hackney Diamonds”, primul album complet cu piese noi din ultimii 15 ani, care a fost lansat în 2023.

Jagger a declarat pentru Variety anul trecut: „Am ştiut că Andy şi cu mine putem lucra împreună imediat ce ne-am cunoscut. Are un entuziasm contagios şi o etică de lucru excelentă, plus că este şi un muzician extraordinar. Ne-am înţeles imediat şi am transformat ceea ce credeam că va fi o sarcină dificilă într-una distractivă şi uşoară”.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 16-12-2025 17:03

