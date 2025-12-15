Fostul premier francez François Bayrou a fost spitalizat din cauza unei „gripe severe”

15-12-2025
François Bayrou
Fostul prim-ministru francez François Bayrou, primar al orașului Pau, a fost internat luni din cauza unei „gripe foarte severe”, însă starea sa de sănătate este în ameliorare, a anunțat Primăria, potrivit AFP.

Fostul șef al guvernului, aflat la conducerea executivului între decembrie 2024 și septembrie 2025, în vârstă de 74 de ani, a fost internat la spitalul din Pau, a precizat Primăria într-un comunicat.

Starea de sănătate, sub monitorizare medicală

„Starea sa de sănătate se îmbunătățește, dar necesită monitorizare medicală încă câteva zile. Prin urmare, nu va putea participa la consiliul municipal de luni, nici la consiliul comunitar prevăzut pentru joi”, iar agenda sa pentru această săptămână este anulată, a adăugat municipalitatea.

Pe 5 decembrie, în cadrul unui forum cetățenesc organizat la Pau, François Bayrou a anunțat că are gripă, potrivit cotidianului La République des Pyrénées.

Epidemie de gripă în Franța

Conform buletinului din 10 decembrie al Santé publique France, activitatea gripală era „în puternică creștere” la începutul lunii decembrie în țară, toate regiunile Franței trecând la nivelul de alertă epidemică, cu excepția Corsicii, aflată în faza de pre-epidemie.

emmanuel macron
Macron, contestat masiv în Franța. Majoritatea francezilor cer demisia și alegeri anticipate

Primar al orașului Pau din 2014, François Bayrou este considerat favorit pentru un al treilea mandat, însă nu și-a oficializat încă intențiile pentru alegerile municipale programate în luna martie.

