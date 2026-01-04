Paleontologia poate fi amuzantă. Vaca din Cretacic descoperită acum 100 de ani s-a dovedit a fi un dinozaur cu bot de rață

”Vaca din Cretacic”, o specie descoperită acum 100 de ani, ar fi de fapt un uriaș dinozaur cu cioc de rață sau hadrozaurizii, potrivit oamenilor de știință americani. Dinozaurul ajungea până la 12 metri lungime și trăia în turme.

”Vaca din Cretacic”, ale cărei fosile au fost dezgropate acum mai bine de 100 de ani, este de fapt un dinozaur cu cioc de rață, scrie Live Science. Dinozaurul a trăit în Cretacicul târziu alături de alți hadrozaurizi în actualul New Mexico.

Oamenii de știință au descoperit o specie enormă de dinozaur cu cioc de rață care a trăit în ceea ce este acum New Mexico acum aproximativ 75 de milioane de ani.

Dinozaurul, Ahshislesaurus wimani, avea probabil un cap plat și o creastă osoasă jos pe bot, au dezvăluit cercetătorii într-un studiu. Constatările, care urmează să fie publicate în Buletinul Muzeului de Istorie Naturală și Știință din New Mexico, sugerează că dinozaurii cu cioc de rață, sau hadrozaurizii, au fost mai diverși și mai suprapuși ca specii în ultimii 20 de milioane de ani ai perioadei Cretacicului (acum 145 de milioane până la 66 de milioane de ani) decât se credea anterior.

Hadrozaurizii au fost dinozauri mari, ierbivori, care au trăit în ultimii 24 de milioane de ani ai Cretacicului. „Uneori au fost numite, în mod colorat, ”vacile Cretacicului”, a declarat într-un comunicat Steven Jasinski, co-autor al studiului și paleontolog la Universitatea de Știință și Tehnologie Harrisburg din Pennsylvania.

Aveau 12 metri lungime și trăiau în turme

”Deși aceasta poate să nu fie o metaforă perfectă, probabil a venit și de la faptul că trăiau în turme și ar fi fost prezente în mod evident în mediile din nordul statului New Mexico, aproape de sfârșitul Cretacicului”. Conform declarației, A. wimani ar fi putut crește până la 12 metri lungime.

Un set de fosile de A. wimani descoperite în 1916 fusese identificat anterior ca membru al genului hadrozauridelor Kritosaurus. Însă specimenele fosile existente sunt reevaluate frecvent pe măsură ce devin disponibile mai multe date și fosile.

În noul studiu, cercetătorii au reexaminat acel set de fosile - inclusiv un craniu incomplet, un os maxilar inferior și mai multe vertebre - din Formațiunea Kirtland din New Mexico. Fosilele au fost adăpostite la Muzeul Național de Istorie Naturală Smithsonian.

„Ca regulă generală... craniile sunt de fapt baza pentru identificarea diferențelor la animale”, a declarat co-autorul studiului Anthony Fiorillo, directorul executiv al Muzeului de Istorie Naturală și Știință din New Mexico, într-o declarație separată.

„Când ai un craniu și observi diferențe, acestea au o greutate mai mare decât, să zicem, ai găsi un os al degetului de la picior care arată diferit de acel os al degetului”.

Nu este clar cum au putut coexista aceste specii înrudite în același mediu

Comparând craniul cu cele ale altor hadrozauride, echipa a descoperit că forma și trăsăturile sale erau suficient de distincte de cranii ale altor hadrozauride pentru a sugera că era probabil o specie diferită. A. wimani este strâns înrudit cu Kritosaurus, ceea ce sugerează că liniile lor evolutive s-au separat cu puțin timp în urmă.

„Kritosaurus este încă un gen valid, cu specii proprii”, a declarat în a doua declarație co-autorul studiului, Edward Malinzak, paleontolog la Universitatea Penn State din Lehigh Valley. „Am luat un specimen care a fost inclus în grup ca individ de Kritosaurus și am stabilit că avea trăsături anatomice semnificativ distincte pentru a justifica aparține unui gen și unei specii proprii”.

Nu este încă clar cum au coexistat speciile înrudite în același mediu, au scris cercetătorii în studiu. Dar urmărirea istoriei și extinderii diferitelor specii ar putea ajuta oamenii de știință să înțeleagă mediul în care au trăit, precum și istoria evolutivă a dinozaurilor cu cioc de rață.

„Liniile se pare că au coexistat în regiune o perioadă”, a spus Malinzak. „A arătat că acest grup nu numai că a explodat prin diversitate pe întreg continentul la un moment dat, dar a contribuit și la răspândirea la nivel mondial a acestui grup în Cretacicul târziu”.

