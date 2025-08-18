”Ochiul lui Sauron”, misterioasa structură de particule fantomă care ne scrutează din celălalt capăt al Universului

Stiri Stiinta
18-08-2025 | 13:54
ochiul lui sauron
Live Science/Y.Y. Kovalev

Astronomii germani au combinat date radio acumulate timp de 15 ani pentru a privi prin conul unui jet de înaltă energie și a dezlega misterele magnetice ale unui blazar aflat la miliarde de ani-lumină de Pământ.  

autor
Cristian Anton

Date captate timp de 15 ani au dezvăluit într-un final imaginea senzațională a unei structuri energetice cosmice denumite ”Ochiul lui Sauron” – în fapt, un blazar, o gaură neagră care se mișcă aproape cu viteza luminii eliberând cele mai mari concentrații de energie din Univers, scrie Live Science.

Noile descoperiri aruncă, de asemenea, lumină asupra originii neutrinilor, misterioasele „particule fantomă” evazive cărora oamenii de știință nu le înțeleg încă rolul în Univers.

Astronomii au surprins o fotografie uimitoare a câmpului magnetic complex al unui jet de energie gigantic, supranumit „Ochiul lui Sauron”, care ne privește direct din celălalt cosmos. Imaginea incredibilă, a cărei captare a durat peste 15 ani, aruncă lumină și asupra originii misterioase a neutrinilor, particule fantomatice care rareori interacționează cu materia.

Citește și
gaura neagra
O gaură neagră masivă s-a trezit brusc și a început să strălucească cu o putere nemaivăzută. ”Nu înțelegem ce se întâmplă”

Originea acestui ochi cosmic strălucitor este un blazar supramasiv numit PKS 1424+240, situat la miliarde de ani-lumină de Pământ.

Un blazar este un tip de quasar - o gaură neagră supermasivă din inima unei galaxii îndepărtate, care emite jeturi de energie gigantice și superputernice în spațiu. Aceste jeturi se mișcă aproape cu viteza luminii și conțin unele dintre cele mai mari concentrații de raze gamma și raze X de înaltă energie din univers.

”Nu am văzut niciodată așa ceva”

Blazarii sunt unici deoarece jeturile lor de energie sunt aproape perfect aliniate cu Pământul, ceea ce înseamnă că radiația lor lovește planeta noastră frontal, făcându-i să pară mult mai strălucitori decât majoritatea quasarilor și adesea făcându-i să strălucească mai mult decât galaxiile lor de origine.

În această fotografie, cercetătorii au privit printr-unul dintre „conurile de jet” ale PKS 1424+240 folosind unde radio, permițându-le să vizualizeze câmpurile magnetice din fasciculul de energie.

PKS 1424+240 a fost descoperită pentru prima dată ca sursă radio în anii 1970 și a fost identificată ulterior ca un blazar în 1988. Cercetările ulterioare au dezvăluit că jeturile gigantice de energie ale găurii negre sunt îndreptate aproape direct spre noi la un unghi mai mic de 0,6 grade. Cu toate acestea, până acum, oamenii de știință nu au reușit să cartografieze aceste fascicule de energie.

Într-un nou studiu, publicat pe 12 august în revista Astronomy and Astrophysics, cercetătorii au dezvăluit prima imagine clară a PKS 1424+240 după ce au reunit date colectate timp de 15 ani de către Observatorul Național de Radioastronomie, Very Long Baseline Array (VLBA), care combină puterea de observare a 10 antene radio situate în diferite state și teritorii americane.

Când am reconstruit imaginea, arăta absolut uimitor”, a declarat într-un comunicat autorul principal al studiului, Yuri Kovalev, astronom la Institutul Max Planck pentru Radioastronomie din Bonn, Germania. „Nu am mai văzut niciodată așa ceva — un câmp magnetic toroidal aproape perfect cu un jet, îndreptat direct spre noi”.

Înțelegerea „particulelor fantomă”

Noua imagine a fost posibilă doar datorită alinierii aproape perfecte a jetului cu Pământul, care amplifică emisiile sale de energie ridicată datorită efectelor relativității speciale - teoria lui Einstein conform căreia viteza unui obiect este relativă la persoana care îl observă.

Cercetătorii estimează că acest lucru face ca jetul să fie de aproximativ 30 de ori mai strălucitor decât ar fi altfel.

Cercetătorii au numit noua imagine Ochiul lui Sauron datorită asemănării sale cu simbolul lordului întunecat din seria „Stăpânul Inelelor” de J.R.R. Tolkien.

Nu este prima dată când oamenii de știință au numit o descoperire după această entitate fictivă: în ultimii ani, un vulcan subacvatic gigantic din Oceanul Indian și o nouă specie de piranha din fluviul Amazon au fost, de asemenea, numite după Ochiul lui Sauron.

PKS 1424+240 i-a nedumerit mult timp pe astronomi deoarece este cel mai strălucitor blazar cunoscut care emite neutrini dintre toate blazarele, au scris cercetătorii în comunicat.

Neutrinii, cunoscuți și sub denumirea de „particule fantomă”, sunt particule subatomice super-rapide, de înaltă energie, care rareori interacționează cu materia normală. Sunt unele dintre cele mai abundente particule din univers, iar experții prevăd că trilioane din aceste particule fantomă trec prin corpurile noastre în fiecare secundă.

Însă, în ciuda faptului că pot observa rar neutrini folosind detectoare subacvatice gigantice și în interiorul acceleratoarelor de particule de pe Pământ, aceste particule sunt încă învăluite în mister, ceea ce înseamnă că oamenii de știință trebuie să caute indicii despre natura lor în cosmos.

Vizualizarea câmpului magnetic care controlează jetul i-a ajutat pe cercetători să vadă în „inima” PKS 1424+240, iar acum cred că propriul câmp magnetic al blazarului accelerează protonii la viteze atât de mari încât aceștia devin neutrini.

Cu toate acestea, sunt probabil necesare mai multe observații ale unor jetoane similare pentru a dezvălui mecanismul prin care se întâmplă acest lucru.

Cel mai strălucitor obiect observat vreodată în spațiu. ”Mănâncă” o stea în fiecare zi

Sursa: StirilePROTV

Etichete: energie, univers, gaura neagra, descoperire, raze x, mistere, quasar,

Dată publicare: 18-08-2025 13:42

Articol recomandat de sport.ro
Banner interzis la Rapid – FCSB: mesajul viza un om influent în România
Banner interzis la Rapid – FCSB: mesajul viza un om influent în România
Citește și...
O gaură neagră s-a trezit brusc după zeci de ani, iar acum fascinează astronomii
Stiri Stiinta
O gaură neagră s-a trezit brusc după zeci de ani, iar acum fascinează astronomii

Deși mulți cred că găurile negre supermasive consumă materie în mod constant, acești monștri ai Universului pot petrece mult timp în stare inactivă.

 

O gaură neagră masivă s-a trezit brusc și a început să strălucească cu o putere nemaivăzută. ”Nu înțelegem ce se întâmplă”
Stiri Stiinta
O gaură neagră masivă s-a trezit brusc și a început să strălucească cu o putere nemaivăzută. ”Nu înțelegem ce se întâmplă”

Gaura neagră masivă aflată în centrul unei galaxii din constelaţia Fecioarei s-a "trezit", producând jeturi de raze X la intervale aproape regulate, care îi intrigă pe astronomi, potrivit unui studiu publicat vineri, informează AFP.

O gaură neagră cu o masă 36 de miliarde de ori mai mare decât Soarele a fost descoperită în galaxia „Potcoava cosmică”
Stiri Stiinta
O gaură neagră cu o masă 36 de miliarde de ori mai mare decât Soarele a fost descoperită în galaxia „Potcoava cosmică”

Astronomii au descoperit o gaură neagră supermasivă cu masa de 36 de miliarde de sori, una dintre cele mai masive găuri negre identificate vreodată, în cadrul „Potcoavei cosmice”, un sistem de două galaxii aflate în constelaţia Leu.

Astronomi israelieni au descoperit o enigmatică gaură neagră supermasivă, învăluită de praf cosmic
Stiri Stiinta
Astronomi israelieni au descoperit o enigmatică gaură neagră supermasivă, învăluită de praf cosmic

Astronomi israelieni au descoperit o enigmatică gaură neagră supermasivă din tinereţea Universului, învăluită de praf cosmic, folosind datele obţinute de Telescopul Spaţial James Webb (JWST).

Astronomii au descoperit o gaură neagră care înghite un Soare pe zi
Stiri Stiinta
Astronomii au descoperit o gaură neagră care înghite un Soare pe zi

Astronomii au identificat o gaură neagră supermasivă care absoarbe echivalentul unui Soare pe zi, în inima celui mai luminos quasar observat vreodată, conform unui studiu publicat în revista Nature.

Recomandări
LIVE UPDATE: Zelenski se întâlnește cu Trump în SUA. Putin ar fi acceptat să permită garanții de securitate ”în stilul” NATO
Stiri externe
LIVE UPDATE: Zelenski se întâlnește cu Trump în SUA. Putin ar fi acceptat să permită garanții de securitate ”în stilul” NATO

Volodimir Zelenski se întâlnește azi cu Donald Trump. Va fi însoțit de șefa Comisiei Europene, lideri din Germania, Marea Britanie, Italia, Franța și Finlanda, precum și de secretarul general al NATO. ȘtirileProTV.ro vă prezintă sinteza evenimentelor.

USR, mesaj pentru PSD: ”Nimeni nu e nebun să taie bani de la investiții. Adevărul e altul: s-au promis bani care nu există”
Stiri Politice
USR, mesaj pentru PSD: ”Nimeni nu e nebun să taie bani de la investiții. Adevărul e altul: s-au promis bani care nu există”

Președintele USR, Dominic Fritz, afirmă că banii pentru investiții de care vorbesc liderii PSD, de fapt, nu au existat niciodată.  

Ședință importantă la PSD. Social-democrații discută despre proiectele finanțate prin PNRR și programul Anghel Saligny
Stiri Politice
Ședință importantă la PSD. Social-democrații discută despre proiectele finanțate prin PNRR și programul Anghel Saligny

Liderii social-democrații discută poziția PSD în ceea ce privește ordonanță de urgență care suspendă, în anumite condiții, proiectele finanțate prin PNRR și programul Anghel Saligny.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 18 August 2025

03:21:17

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12