”Ochiul lui Sauron”, misterioasa structură de particule fantomă care ne scrutează din celălalt capăt al Universului

Astronomii germani au combinat date radio acumulate timp de 15 ani pentru a privi prin conul unui jet de înaltă energie și a dezlega misterele magnetice ale unui blazar aflat la miliarde de ani-lumină de Pământ.

Date captate timp de 15 ani au dezvăluit într-un final imaginea senzațională a unei structuri energetice cosmice denumite ”Ochiul lui Sauron” – în fapt, un blazar, o gaură neagră care se mișcă aproape cu viteza luminii eliberând cele mai mari concentrații de energie din Univers, scrie Live Science.

Noile descoperiri aruncă, de asemenea, lumină asupra originii neutrinilor, misterioasele „particule fantomă” evazive cărora oamenii de știință nu le înțeleg încă rolul în Univers.

Astronomii au surprins o fotografie uimitoare a câmpului magnetic complex al unui jet de energie gigantic, supranumit „Ochiul lui Sauron”, care ne privește direct din celălalt cosmos. Imaginea incredibilă, a cărei captare a durat peste 15 ani, aruncă lumină și asupra originii misterioase a neutrinilor, particule fantomatice care rareori interacționează cu materia.

Live Science/Y.Y. Kovalev

Originea acestui ochi cosmic strălucitor este un blazar supramasiv numit PKS 1424+240, situat la miliarde de ani-lumină de Pământ.

Un blazar este un tip de quasar - o gaură neagră supermasivă din inima unei galaxii îndepărtate, care emite jeturi de energie gigantice și superputernice în spațiu. Aceste jeturi se mișcă aproape cu viteza luminii și conțin unele dintre cele mai mari concentrații de raze gamma și raze X de înaltă energie din univers.

”Nu am văzut niciodată așa ceva”

Blazarii sunt unici deoarece jeturile lor de energie sunt aproape perfect aliniate cu Pământul, ceea ce înseamnă că radiația lor lovește planeta noastră frontal, făcându-i să pară mult mai strălucitori decât majoritatea quasarilor și adesea făcându-i să strălucească mai mult decât galaxiile lor de origine.

În această fotografie, cercetătorii au privit printr-unul dintre „conurile de jet” ale PKS 1424+240 folosind unde radio, permițându-le să vizualizeze câmpurile magnetice din fasciculul de energie.

PKS 1424+240 a fost descoperită pentru prima dată ca sursă radio în anii 1970 și a fost identificată ulterior ca un blazar în 1988. Cercetările ulterioare au dezvăluit că jeturile gigantice de energie ale găurii negre sunt îndreptate aproape direct spre noi la un unghi mai mic de 0,6 grade. Cu toate acestea, până acum, oamenii de știință nu au reușit să cartografieze aceste fascicule de energie.

Într-un nou studiu, publicat pe 12 august în revista Astronomy and Astrophysics, cercetătorii au dezvăluit prima imagine clară a PKS 1424+240 după ce au reunit date colectate timp de 15 ani de către Observatorul Național de Radioastronomie, Very Long Baseline Array (VLBA), care combină puterea de observare a 10 antene radio situate în diferite state și teritorii americane.

„Când am reconstruit imaginea, arăta absolut uimitor”, a declarat într-un comunicat autorul principal al studiului, Yuri Kovalev, astronom la Institutul Max Planck pentru Radioastronomie din Bonn, Germania. „Nu am mai văzut niciodată așa ceva — un câmp magnetic toroidal aproape perfect cu un jet, îndreptat direct spre noi”.

Înțelegerea „particulelor fantomă”

Noua imagine a fost posibilă doar datorită alinierii aproape perfecte a jetului cu Pământul, care amplifică emisiile sale de energie ridicată datorită efectelor relativității speciale - teoria lui Einstein conform căreia viteza unui obiect este relativă la persoana care îl observă.

Cercetătorii estimează că acest lucru face ca jetul să fie de aproximativ 30 de ori mai strălucitor decât ar fi altfel.

Cercetătorii au numit noua imagine Ochiul lui Sauron datorită asemănării sale cu simbolul lordului întunecat din seria „Stăpânul Inelelor” de J.R.R. Tolkien.

Nu este prima dată când oamenii de știință au numit o descoperire după această entitate fictivă: în ultimii ani, un vulcan subacvatic gigantic din Oceanul Indian și o nouă specie de piranha din fluviul Amazon au fost, de asemenea, numite după Ochiul lui Sauron.

PKS 1424+240 i-a nedumerit mult timp pe astronomi deoarece este cel mai strălucitor blazar cunoscut care emite neutrini dintre toate blazarele, au scris cercetătorii în comunicat.

Neutrinii, cunoscuți și sub denumirea de „particule fantomă”, sunt particule subatomice super-rapide, de înaltă energie, care rareori interacționează cu materia normală. Sunt unele dintre cele mai abundente particule din univers, iar experții prevăd că trilioane din aceste particule fantomă trec prin corpurile noastre în fiecare secundă.

Însă, în ciuda faptului că pot observa rar neutrini folosind detectoare subacvatice gigantice și în interiorul acceleratoarelor de particule de pe Pământ, aceste particule sunt încă învăluite în mister, ceea ce înseamnă că oamenii de știință trebuie să caute indicii despre natura lor în cosmos.

Vizualizarea câmpului magnetic care controlează jetul i-a ajutat pe cercetători să vadă în „inima” PKS 1424+240, iar acum cred că propriul câmp magnetic al blazarului accelerează protonii la viteze atât de mari încât aceștia devin neutrini.

Cu toate acestea, sunt probabil necesare mai multe observații ale unor jetoane similare pentru a dezvălui mecanismul prin care se întâmplă acest lucru.

