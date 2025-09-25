„Căpitanul Kirk” din Star Trek, dus de urgență la spital. La 94 de ani, William Shatner a biruit cancerul și a fost în spațiu

Actor celebru în serialul „Star Trek”, William Shatner a fost transportat de urgență la spital după ce a suferit o urgență medicală, miercuri după-amiază.

Shatner, în vârstă de 94 de ani, a avut probleme cu glicemia, paramedicii intervenind la domiciliul său din Los Angeles. El a fost internat în spital, arată TMZ, preluat de New York Post.

Actorul, cunoscut mai ales pentru rolul căpitanului James T. Kirk din „Star Trek”, a fost cel care a sunat la serviciul de urgență medicală după ce și-a dat seama că ceva nu era în regulă cu starea sa de sănătate.

O ambulanță a fost trimisă la domiciliul său ca măsură de precauție.

Shatner a fost apoi dus la un spital local pentru evaluare, simțindu-se „bine” și „odihnindu-se confortabil”.

A scăpat de cancer în stadiul patru

Legenda de la Hollywood a vorbit deschis despre problemele sale de sănătate pe tot parcursul carierei sale de actor. În martie 2024, Shatner a dezvăluit că a fost diagnosticat și tratat pentru melanom în stadiul 4 — o formă avansată și agresivă de cancer de piele care se răspândește în alte părți ale corpului.

William Shatner observase o umflătură sub urechea dreaptă și a vizitat medicul de familie, care i-a spus să nu se îngrijoreze, să o maseze și să o monitorizeze, a declarat actorul. Cu toate acestea, după ce a așteptat aproximativ o lună, un alt medic i-a comunicat că nodulul era mult mai grav decât i se spusese inițial.

„Era melanom în stadiul 4”, a spus Shatner. „Am întrebat: «Stadiul 4?» Și cineva din cameră a spus: «Îmi pare rău». Am întrebat: «De ce îți pare rău?» Era ca și cum mi-ar fi spus: «Mai bine îți faci bagajele». Persoana care a spus „îmi pare rău” era foarte tristă, de parcă urma să mori. Și așa era. Mi-au spus că, dacă acest [tratament] pe care îl foloseau nu funcționa, mai aveam aproximativ 5 luni de trăit.”

Însă, operația pentru îndepărtarea nodulului a avut succes. Apoi, legendarul actor a atribuit unui regim strict de imunoterapie salvarea vieții sale și vindecarea de cancer.

Boala cu care s-a ales din „Star Trek”

Shatner suferă și de tinitus „permanent”, care a apărut după ce a stat prea aproape de o explozie cu efecte speciale în timpul filmării episodului „Star Trek”, „Arena”, în 1967.

Tinitusul este o afecțiune care poate fi temporară sau cronică, în care persoanele afectate aud zgomote sau alte sunete în urechi.

În ciuda vârstei și a problemelor de sănătate, el nu și-a încetinit ritmul de viață activ. La vârsta de 90 de ani, Shatner a plecat în spațiu la bordul misiunii NS-18 a companiei Blue Origin a lui Jeff Bezos, în 2021.

Actorul a declarat că misiunea a fost o „experiență profundă” care l-a umplut „de magia conexiunii dintre toate formele de viață de pe Pământ”, a dezvăluit el săptămâna trecută în emisiunea „On The Red Carpet Icons”.

La începutul acestei luni, actorul în vârstă de 94 de ani a anunțat că va pleca în Insulele Galapagos, în mijlocul Oceanului Pacific, pentru o reuniune „Space 2 Sea” în noiembrie, la care vor participa ca invitați vorbitori renumiți precum astrofizicianul Dr. Neil deGrasse Tyson și fosta astronaută NASA Dr. Kathryn Sullivan.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













