Testul de joi este cel de-al doilea realizat de Agenţia Spaţială Americană după cel organizat la începutul lunii februarie şi care a trebuit scurtat după apariţia unor probleme tehnice.

Joi însă, NASA a comunicat că totul s-a derulat conform planului.

Repetiţia generală a fost realizată în condiţii reale, au fost umplute rezervoarele rachetei şi s-au realizat verificări tehnice la baza Cap Canaveral în Florida, inginerii repetând manevrele care trebuie realizate în ziua lansării.

Ce teste au avut loc

Problemele survenite luna trecută, printre care şi o scurgere de hidrogen lichid, au redus la zero speranţele ca misiunea Artemis 2 să decoleze în luna februarie, lansarea sa fiind amânată până cel mai devreme 6 martie.

Alimentarea cu hidrogen lichid, care a pus probleme în momentul primei repetiţii generale, dar şi în momentul lansării misiunii Artemis 1, în 2022, s-a derulat joi fără incidente, a indicat NASA, salutând un ''progres important''.

Au fost repetate apoi procedurile de lansarea în cadrul unei lansări simulate care a durat până târziu în noapte.

Agenţia spaţială americană va ţine vineri dimineaţă o conferinţă de presă cu prilejul căreia va oferi detalii despre rezultatele acestui ultim mare test. În funcţie de acestea, Agenţia va putea preciza la ce dată estimează lansarea.

Misiunea Artemis 2 va fi primul zbor cu echipaj uman în jurul Lunii în peste 50 de ani. Trei astronauţi americani şi un canadian vor lua parte.

''Siguranţa rămâne principala noastră prioritate'', a asigurat la începutul lunii şeful NASA, Jared Isaacman, pe platforma X. ''Vom face lansarea doar atunci când vom fi pe deplin pregătiţi să întreprindem această misiune istorică''.