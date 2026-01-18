NASA pregătește prima misiune cu echipaj uman spre Lună după 50 de ani. Când va avea loc lansarea

Stiri Stiinta
18-01-2026 | 08:56
NASA se pregătește să trimită din nou oameni spre Lună. Va face acest lucru luna viitoare, cu o rachetă ce are aproape 100 de metri înălțime, mai mult decât Statuia Libertății.

Știrile PRO TV

Nava uriașă a fost transportată sâmbătă spre rampa de lansare de la Centrul Spațial Kennedy din Florida. Deși era un traseu de 6 kilometri, întreaga operațiune a durat 10 ore.

Lansarea propriu-zisă este planificată pentru 6 februarie, dar totul depinde de condițiile meteo din acea zi. La bord se vor afla 4 astronauți.

Nu vor ateriza pe Lună, dar vor orbita în jurul ei 10 zile, timp în care vor face diferite teste. Cosmonauții vor furniza date medicale și vor fi expuși la niveluri de radiații mai ridicate decât pe Stația Spațială Internațională.

Va fi prima misiune cu echipaj uman spre Lună, după o pauză de 5 decenii. Dacă misiunea va fi un succes, NASA speră la o aselenizare în următorii ani.

