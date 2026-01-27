Timp de 10 zile, astronauții vor zbura în jurul Lunii cu cea mai puternică rachetă construită vreodată de NASA. Prima fereastră de lansare este programată pentru 5 februarie, dar totul depinde de condițiile meteo.

Uriașa rachetă NASA se află deja pe rampa de lansare, în pregătirea primului zbor cu echipaj uman spre Lună după mai bine de o jumătate de secol.

Componența echipajului Artemis 2

Comandantul misiunii este astronautul Reid Wiseman, veteran al Marinei americane, cu o experiență de 27 de ani. Este astronaut din 2009 și a petrecut 167 de zile în spațiu.

Victor Glover este pilotul misiunii. A zburat pe 40 de tipuri de aeronave, în 24 de misiuni de luptă. Este astronaut din 2013.

O va avea alături pe Christina Koch - inginer electronist. A devenit astronaut în 2013 și deține recordul pentru cel mai lung zbor efectuat de o femeie în spațiu, aproape un an.

Echipajul este completat de Jeremy Hansen - un astronaut canadian, fizician și colonel în armată.

Cei patru au intrat deja în carantina medicală obligatorie, cu aproximativ două săptămâni înainte de decolarea prevăzută. Astronauții nu mai au niciun fel de contact exterior și sunt izolați de contactul cu publicul, în timp ce își continuă antrenamentele și controalele medicale finale.

Dacă totul decurge conform planului, astronauții vor fi transportați la Centrul Spațial Kennedy din Florida, peste o săptămână.

Jared Isaacman, administrator al NASA: „În timp, pe măsură ce vom lansa și alte misiuni de acest fel, vom învăța foarte multe. Vom putea să aducem modificări vehiculului spațial, pentru a putea desfășura și alte misiuni mai accesibile către Lună."

Detalii despre misiunea Artemis 2

Misiunea Artemis 2 – până la Lună – ar urma să dureze patru zile. În acest timp, echipajul va testa echipamentele și diverse scenarii, pentru misiuni viitoare.

Astronauții nu vor aseleniza, ci vor rămâne în capsula care va orbita în jurul satelitului natural al Terrei. Misiunea lor principală este să analizeze acea parte nevăzută a Lunii, atunci când este observată de pe Pământ.

La revenire, capsula va ameriza în Oceanul Pacific, de unde astronauții vor fi recuperați de Marina Statelor Unite.

John Pernet-Fisher, cercetător în cadrul Universității din Manchester: „Dacă în timpul misiunii Artemis 2 astronauții vor zbura în jurul Lunii, apoi vor reveni pe Pământ, misiunea Artemis 3, programată pentru anul viitor, dar e posibil să fie puțin mai târziu, va duce din nou oameni pe suprafața Lunii."

Luna însă este avanpostul pentru viitoare misiuni și mai ambițioase, spre Marte.

