NASA a publicat primele fotografii cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții misiunii Artemis II

NASA a publicat primele fotografii realizate de astronauții misiunii Artemis II în timpul survolului Lunii.

Anca Ungureanu

Prima imagine arată un „apus al Pământului” („Earthset”), surprins în momentul în care astronauții au văzut planeta noastră ieșind de după un peisaj lunar plin de cratere.

A doua fotografie prezintă o eclipsă solară spectaculoasă, observată de astronauți în timp ce Luna a blocat Soarele.

Care este cel mai murdar loc din avion. Un spațiu folosit zilnic ascunde mai multe bacterii decât toaletele

Reacția lui Donald Trump la întrebarea despre sănătatea sa mintală, după amenințările șocante la adresa Iranului | VIDEO

Misterioase sunt căile războiului. Cât au ajuns să valoreze azi gazele românești din perimetrul Neptun Deep

Meseria cu salarii ca în străinătate, dar cu deficit mare de angajați: „Ultimul a venit și a stat jumătate de zi"

Irakul, gata să reia exporturile de petrol la 3,4 milioane de barili pe zi într-o săptămână. Condiția esențială

Horoscop 7 aprilie 2026, cu Neti Sandu. O să recuperați niște bani

O casieră care nu a scanat două produse de 30 de euro a fost concediată după 20 de ani: „Nu a fost o simplă neglijență"

Prețurile la pompă au scăzut după miezul nopții, când a intrat în vigoare reducerea accizei la motorina standard

Trump amenință Iranul: „Întreaga civilizație va muri în această noapte". Când expiră ultimatumul impus Teheranului

Fotografia cu „apusul Pământului” amintește de celebra imagine „Earthrise”, realizată de Bill Anders la bordul Apollo 8 în 1968, în timpul survolului Lunii care a precedat prima aselenizare istorică a oamenilor, în anul următor. 

Fotografia "Răsăritul Pământului" apare adeseori în selecţiile dedicate celor mai marcante imagini istorice şi a fost inclusă în 2003 într-un volum publicat de revista Life, intitulat "100 de fotografii care au schimbat lumea".

Priveliștea unei planete albastre fragile pe fundalul adâncurilor spațiului este încă considerată una dintre cele mai emblematice fotografii de mediu realizate vreodată.

Astronauții au făcut fotografiile în timpul unui survol de șase ore, inclusiv într-o perioadă de tăcere radio, când capsula lor se afla în spatele Lunii.

Pentru astronauți, observarea unei eclipse solare, în timp ce Luna acoperea Soarele, a fost un moment deosebit, chiar și în cadrul acestei misiuni extraordinare.

Victor Glover a descris experiența ca fiind „SF” și „ireală”: „Totul continuă să fie ireal. Soarele a trecut în spatele Lunii, iar coroana este încă vizibilă, este strălucitoare și creează aproape un halou în jurul întregii Luni. Pământul este atât de luminos acolo, iar Luna pur și simplu plutește în fața noastră.”

Etichete: artemis, nasa, Luna,

Dată publicare:

Mesaj dur pentru Mircea Lucescu de la fostul jucător: "Nu m-ai lăsat să-mi văd mama în comă! Mă bucur că fiul tău ți-e alături acum"
Descoperire revoluționară. Cercetătorii au reușit să obțină un medicament pentru Parkinson din deșeuri de plastic

Deşeurile din plastic ar putea deveni o resursă utilă pentru producerea de medicamente. O echipă de cercetători a demonstrat că un tip comun de plastic (PET) poate fi transformat, în laborator, într-un tratament esenţial pentru boala Parkinson.
Marius Andruh, noul președinte al Academiei Române: ”Nu poți fi tot timpul nemulţumit de societate”. Mesaj către politicieni

Profesorul Marius Andruh este noul preşedinte al Academiei Române. Contracandidatul său a fost Mircea Dumitru, fost ministru al Educaţieri și fost rector al Universităţii Bucureşti.
Moment emoționant în tăcerea spațială, pe Artemis II, la sute de mii de kilometri de Pământ. „Există o formaţiune reliefată”

La peste 400.000 km de Pământ, s-a petrecut un moment emoţionant în tăcerea spaţială - astronauţii misiunii Artemis 2 au botezat luni un crater lunar în onoarea lui Carroll Taylor Wiseman, soţia decedată a comandantului misiunii, Reid Wiseman.

BNR: Rata anuală a inflației va crește în martie-iunie mai mult decât era estimat. Dobânda de politică monetară, menținută

Rata anuală a inflației va crește în martie-iunie mai mult decât era estimat, din cauza războiului din Iran, a anunțat marți Banca Națională. Totodată, Consiliul de Administrație al BNR a decis menținerea dobânzii de politică monetară la 6,50% pe an. 

Trump amenință Iranul: „Întreaga civilizație va muri în această noapte”. Când expiră ultimatumul impus Teheranului

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a avertizat marți Iranul că „întreaga civilizație va pieri” dacă nu va prevala un regim „mai puțin radicalizat” la Teheran și nu se va ajunge la un acord cu Washingtonul.

Spitalul Universitar, noi informaţii despre Mircea Lucescu: Investigațiile arată AVC-uri multiple și complicații pulmonare

Medicii de la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti au transmis noi informații privind starea de sănătate a lui Mircea Lucescu, în urma unor investigații medicale complexe efectuate în cursul zilei de marți.

