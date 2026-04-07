NASA a publicat primele fotografii cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții misiunii Artemis II

A doua fotografie prezintă o eclipsă solară spectaculoasă, observată de astronauți în timp ce Luna a blocat Soarele.

Prima imagine arată un „apus al Pământului” („Earthset”), surprins în momentul în care astronauții au văzut planeta noastră ieșind de după un peisaj lunar plin de cratere.

Fotografia cu „apusul Pământului” amintește de celebra imagine „Earthrise”, realizată de Bill Anders la bordul Apollo 8 în 1968, în timpul survolului Lunii care a precedat prima aselenizare istorică a oamenilor, în anul următor.

Fotografia "Răsăritul Pământului" apare adeseori în selecţiile dedicate celor mai marcante imagini istorice şi a fost inclusă în 2003 într-un volum publicat de revista Life, intitulat "100 de fotografii care au schimbat lumea".

Priveliștea unei planete albastre fragile pe fundalul adâncurilor spațiului este încă considerată una dintre cele mai emblematice fotografii de mediu realizate vreodată.

Astronauții au făcut fotografiile în timpul unui survol de șase ore, inclusiv într-o perioadă de tăcere radio, când capsula lor se afla în spatele Lunii.

Pentru astronauți, observarea unei eclipse solare, în timp ce Luna acoperea Soarele, a fost un moment deosebit, chiar și în cadrul acestei misiuni extraordinare.

Victor Glover a descris experiența ca fiind „SF” și „ireală”: „Totul continuă să fie ireal. Soarele a trecut în spatele Lunii, iar coroana este încă vizibilă, este strălucitoare și creează aproape un halou în jurul întregii Luni. Pământul este atât de luminos acolo, iar Luna pur și simplu plutește în fața noastră.”