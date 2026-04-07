Reluarea exporturilor de petrol din Irak este posibilă doar dacă conflictul Israel-SUA cu Iranul se termină și traficul prin Strâmtoarea Hormuz este reluat, potrivit Reuters.

Irakul a înregistrat cea mai mare scădere a veniturilor petroliere dintre statele producătoare din Golf după blocarea strâmtorii, prin care trece normal o cincime din fluxurile globale de petrol și gaze. Fără rute alternative, producția a scăzut cu aproximativ 80% luna trecută, la circa 800.000 de barili pe zi, iar depozitele s-au umplut.

„Nu am primit niciun document oficial privind autorizarea petrolierelor irakiene să treacă", a precizat Abdul Karim, deși Iranul a oferit garanții verbale. Producția din câmpurile din sud este acum de aproximativ 900.000 de barili pe zi, față de 4,3 milioane înainte de război. La Rumaila, producția a căzut la 400.000 de barili pe zi (de la 1,35 milioane), iar la Zubair la 300.000.

Atacurile cu drone au provocat „pierderi majore pentru continuitatea producției". Sâmbătă, două drone au vizat instalații ale companiilor americane Schlumberger și Baker Hughes la Rumaila, rănind trei muncitori și provocând un incendiu.

Pentru a acoperi cererea internă, Basra Oil trimite circa 400.000 de barili pe zi către nord, dintre care 150.000 cu camioane și 250.000 prin conducte interne.