În aceste condiții, rămâne la terapie intensivă în grija unei echipe multidisciplinare. Mircea Lucescu a fost supus marți unor investigații imagistice complexe.

Rezultatele investigațiilor imagistice

Corespondent Știrile PRO TV: „Din păcate, imaginile computerului tomograf au arătat multiple semne de accidente vasculare cerebrale ischemice – asta înseamnă că o parte a creierului nu a mai fost oxigenată, dar și focare de trombembolism pulmonar. Practic, mai multe cheaguri de sânge au ajuns în plămâni și blochează circulația sângelui acolo. Mircea Lucescu rămâne sub supravegherea strictă a echipei multidisciplinare din Spitalul Universitar.”

Aceeași comisie, formată din cardiologi, medici de ATI, hematologi și chirurgi cardiaci, cărora, la cererea familiei, li se alăturase un cardiolog român care lucrează în Franța, stabilise cu o zi înainte că poate fi luată în calcul conectarea la ECMO, o procedură folosită și în cazul pacienților cu insuficiență cardiacă.

Este vorba de oxigenare cu membrană extracorporală – adică un aparat care poate prelua temporar funcția inimii și/sau a plămânilor, atunci când acestea nu mai funcționează suficient. În timpul procedurii, dispozitivul extrage sângele din organismul pacientului, îl oxigenează în afara corpului și apoi îl reintroduce în corp.

Riscurile procedurii ECMO

ECMO este însă o procedură invazivă, care, mai ales în cazul unui pacient în vârstă cu mai multe afecțiuni grave, poate să genereze alte complicații.

Dr. Iuliu Torje, medic primar terapie intensiv, Germania: „În primul rând sunt riscuri hematologice, pentru că sângele este scos în afara corpului, trece printr-o tubulatură. Apar riscuri la canulare, pentru că vorbim de canule foarte mari care pot să lezeze vasele de inserție, fie ele vene sau artere, poate să apară șoc hemoragic, infecții severe din cauza translocației bacteriene de la suprafața pielii, care să devină una sistemică.”

În urma ultimelor investigații, medicii au renunțat la această variantă de tratament.

Îngrijorați de situație, toți oamenii din fotbal și nu numai sunt alături de fostul selecționer.

Daniel Pancu, antrenor CFR Cluj: „Să ne rugăm la Dumnezeu. Doamne, Doamne și Fecioară Maria și să sperăm că putem avea o veste cât de cât încurajatoare. Eu cred în minuni și se fac minuni.”

Elisabeta Lipă: „Să ne rugăm pentru Il Luce! Eu nu știu, simt și vreau să cred că, la cum a evoluat medicina, se vor găsi soluții pentru însănătoșirea lui Mircea.”

Mircea Lucescu este internat la Spitalul Universitar din Capitală de nouă zile.

Corespondent Știrile PRO TV: „La mai bine de o săptămână de când a ajuns la Spitalul Universitar din Capitală și după 3 zile la terapie intensivă, starea de sănătate a lui Mircea Lucescu se înrăutățește. Vorbim de probleme de coagulare a sângelui, care aduc nu doar complicații cardiace, ci și la nivelul creierului și la nivelul plămânilor. Rezultatele CT-ului de astăzi, acele semne de accidente vasculare cerebrale și tromboembolismul pulmonar, au fost comunicate familiei. Știm că astăzi, fiul său, Răzvan Lucescu, a venit de două ori în vizită aici, la Spitalul Universitar și, evident, a stat de vorbă cu medicii, pentru că starea de sănătate a tatălui său s-a agravat. Nu se mai ia într-adevăr în calcul acea procedură medicală numită ECMO și Mircea Lucescu rămâne în continuare la Spitalul Universitar, în secția de terapie intensivă.”