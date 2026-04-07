Moment emoționant pe nava Artemis II, la sute de mii de kilometri de Pământ. „Există o formaţiune reliefală”

La peste 400.000 km de Pământ, s-a petrecut un moment emoţionant în tăcerea spaţială - astronauţii misiunii Artemis 2 au botezat luni un crater lunar în onoarea lui Carroll Taylor Wiseman, soţia decedată a comandantului misiunii, Reid Wiseman.

autor
Sabrina Saghin

„Există o formaţiune reliefală într-un loc frumos de pe Lună, la graniţa dintre faţa vizibilă şi faţa ascunsă”, a anunţat canadianul Jeremy Hansen în timpul transmisiunii, la scurt timp după ce nava lor a depăşit recordul de distanţă faţă de Pământ.

„În anumite momente ale tranzitului lunar, o veţi putea vedea de pe Pământ. Este un punct clar pe Lună, am dori să-l numim Carroll”, a anunţat el.

Reid Wiseman, astronautul american al NASA care comandă misiunea Artemis II, a izbucnit în lacrimi. La fel şi colegii săi şi toţi s-au îmbrăţişat.

Carroll Taylor Wiseman a decedat în urma unui cancer în 2020, iar Reid Wiseman, fost pilot de vânătoare, îşi creşte singur cele două fiice.

Astronauţii au botezat un alt crater „Integrity”, care este numele dat de echipaj navei lor.

Potrivit unui purtător de cuvânt al NASA din Houston, cererea Artemis va fi depusă la Uniunea Astronomică Internaţională pentru a oficializa numele celor două cratere.

Sursa: News.ro

Articol recomandat de sport.ro
Ce este și cum funcționează ECMO, procedura luată în calcul de medici în cazul lui Mircea Lucescu
Ce vor face astronauții din misiunea Artemis II după ce au doborât recordul de distanţă parcursă de oameni în spaţiu

Cei patru astronauţi ai misiunii Artemis 2 au doborât luni recordul de distanţă parcursă de oameni în spaţiu, depăşind cel mai îndepărtat punct în raport cu Terra care fusese atins de astronauţii programului Apollo în anii 1970.
Donald Trump a vorbit direct cu echipajul misiunii Artemis II. „Ați făcut întreaga Americă foarte mândră”

Preşedintele SUA, Donald Trump, s-a adresat direct echipajului de la bordul misiunii Artemis II, într-o apariţie surpriză. „Astăzi aţi scris istorie şi aţi făcut întreaga Americă foarte mândră, incredibil de mândră”, le-a spus el celor patru astronauţi. 
„O zi istorică”. Astronauţii din misiunea Artemis 2 au doborât recordul de distanţă parcursă de oameni în spaţiu

Cei patru astronauți ai misiunii Artemis 2 au doborât luni recordul de distanță parcursă de oameni în spațiu, depășind cel mai îndepărtat punct în raport cu Terra care fusese atins de astronauții programului Apollo în anii 1970.

Prețurile la pompă au scăzut după miezul nopții, când a intrat în vigoare reducerea accizei la motorina standard

Plătim mai puțin pentru litrul de motorină standard. Prețul la pompă a scăzut de la miezul nopții, în urma reducerii accizei, decisă de Guvern. 

Liderul suprem al Iranului nu ar fi capabil să conducă țara. Mojtaba Khamenei, „inconștient” și tratat pentru o boală „gravă”

Noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, este în stare de incapacitate și primește îngrijiri medicale în orașul sfânt Qom, potrivit unei evaluări a serviciilor de informații care sugerează că acesta nu este capabil să conducă țara.

Vremea se răcește de Paște. Cum va fi de 1 Mai. Prognoza pentru urmatoarele patru săptămâni

Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni indică variații de temperatură în diferite regiuni ale țării, potrivit estimărilor realizate de Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF) și transmise de ANM.

Duce povestea mai departe: surprins plăcut de turneul ATP de la București, Ion Țiriac Jr. „s-a legat” de Trump în discursul său

Naționala României debutează astăzi la Cupa Mondială! ”Un obiectiv clar: calificarea la turneul final”