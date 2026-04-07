Alertați chiar de oamenii care îl urmăreau pe Fulgy, cei de la gaze au deconectat clădirea de la rețea. La rândul lor, polițiștii de la trupele speciale au spart ușa apartamentului.

În timp ce era urmărit live de mii de fani pe TikTok, Fulgeraș Manole, alintat Fulgy, a amenințat că va porni gazele în apartamentul său aflat într-un complex rezidențial din sectorul 3 al Capitalei.

Alertă pentru zeci de locatari

Alarmați că s-ar putea produce o explozie care ar pune în pericol zeci de locatari, urmăritorii lui Fulgy au sunat la 112. În scurt timp, polițiștii și un negociator erau la ușa tânărului.

Discuția cu polițiștii a fost și aceasta transmisă în direct. După zeci de minute de negocieri, timp în care a fost sistată alimentarea cu gaz, polițiștii de la trupele speciale au decis să spargă ușa.

Tânărul de 28 de ani era în pat și nu s-a opus reținerii. După ce a fost consultat de medicii care îi însoțeau pe polițiști, a fost transportat la un spital de psihiatrie.

Reacția părinților

Părinții lui Fulgy au transmis că „Suntem siguri că Fulgy va primi tratamentul necesar și va reveni sănătos acasă. Copilul nostru a trecut printr-o problemă medicală serioasă și asta l-a făcut să se comporte astfel. Datorită problemelor medicale, a făcut afirmații complet nereale, jigniri și amenințări în mod evident nereale.”

În urma acestui incident, polițiștii au deschis un dosar penal pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

Crina Eșanu, purtător de cuvânt al Poliției Capitalei: „Astfel de situații sunt tratate cu maximă seriozitate de polițiști, indiferent de modul în care sunt semnalate. Amenințările, inclusiv cele formulate în mediul online, sunt considerate reale și gestionate corespunzător. Spațiul online este considerat un spațiu public.”

Fulgy are mai multe dosare penale pentru conducere sub influența drogurilor, amenințare și comportament violent și a fost condamnat cu suspendare pentru tâlhărie.