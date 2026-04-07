„Întreaga civilizație va pieri în această noapte, fără să mai poată fi readusă la viață vreodată. Nu vreau să se întâmple asta, dar probabil că se va întâmpla. Cu toate acestea, acum că avem o schimbare completă și totală de regim, în care predomină minți diferite, mai inteligente și mai puțin radicalizate, poate că se va întâmpla ceva revoluționar și minunat, CINE ȘTIE”, a spus Trump într-o postare pe Truth Social, adăugând că această seară va fi „unul dintre cele mai importante momente din istoria lungă și complexă a lumii”.

Președintele SUA a menționat că „vom afla în această noapte”, când termenul său limită pentru încheierea unui acord cu Iranul expiră la ora 20:00 ET (ora 3 dimineața, ora României), și a adăugat că „47 de ani de șantaj, corupție și moarte se vor sfârși în sfârșit”, potrivit agenției de știri Baha.

După două amânări, președintele Statelor Unite a impus Teheranului un nou termen-limită pentru a încheia un acord: miercuri, la 3 dimineața, ora României, Teheranul trebuie să redeschidă Strâmtoarea Ormuz.

În caz contrar, spune liderul american, toate podurile și centralele electrice din Iran ar putea fi distruse în doar 4 ore.

Însă Teheranul insistă că vrea un acord definitiv, nu un armistițiu temporar.

Reporter: Mesajele dumneavoastră referitoare la războiul cu Iranul au trecut de la „războiul se apropie de sfârșit” la „vom bombarda Iranul până îl vom trimite înapoi în Epoca de Piatră”. Am auzit o serie de declarații de acest gen. Deci, care e adevărul? Vă retrageți sau intensificați conflictul?

Trump: Nu vă pot spune. Nu știu. Nu vă pot spune. Depinde ce vor face iranienii. E o perioadă critică. Au termen până mâine la ora 20:00 (miercuri ora 3, ora României). Trebuie să avem un acord care să fie acceptabil pentru mine, iar o parte a acelui acord va fi că vrem liberă circulație a petrolului și a tuturor bunurilor.

O oră și jumătate, cât a durat conferința de presă de la Casa Albă, Donald Trump a transmis avertismente dure privind o posibilă escaladare a conflictului cu Iranul.

Trump: „Întreaga țară ar putea fi distrusă într-o singură noapte, iar acea noapte ar putea fi chiar mâine. Mă refer la o demolare completă până la miezul nopții. Și asta s-ar putea întâmpla în doar 4 ore dacă vrem.”

În fața jurnaliștilor, Trump a mai susținut că iranienii de rând sunt dispuşi să sufere pentru răsturnarea regimului de la Teheran.

Trump: „Iranienii au... Am interceptat numeroase mesaje de genul: „Vă rog, continuați să bombardați!” Bombele cad lângă casele lor. „Vă rog, continuați să bombardați! Faceți asta!” Iar când plecăm și nu mai lovim acele zone, ei spun: „Vă rugăm, întoarceți-vă! Întoarceți-vă!”