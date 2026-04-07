O echipă coordonată de cercetători de la University of Edinburgh, din Scoţia, a dezvoltat o metodă prin care bacterii modificate genetic pot transforma plasticul în levodopa, un medicament utilizat frecvent pentru controlul simptomelor motorii din boala Parkinson.

Rezultatele au fost publicate în numărul din luna martie a revistei Nature Sustainability.

Materia primă utilizată este polietilen tereftalatul (PET), un tip de plastic folosit pe scară largă în sticle şi ambalaje, care s-a acumulat în cantităţi mari în mediu. În mod obişnuit, levodopa este produsă prin procese care depind de combustibili fosili.

Proces complex bazat pe bacterii modificate

Procesul nu este unul direct. Mai întâi, plasticul PET este descompus în componentele sale chimice, inclusiv acid tereftalic (TPA). Cercetătorii au creat apoi o cale metabolică nouă în bacteria Escherichia coli (E. coli), respectiv o succesiune de reacţii chimice controlate de enzime. Această modificare permite bacteriei să preia TPA şi să îl transforme în medicamentul levodopa. Procedura implică utilizarea a două tulpini bacteriene, aplicate succesiv.

Studiul reprezintă, în acest stadiu, o demonstraţie a conceptului realizată în laborator, fiind necesare etape suplimentare pentru a adapta metoda de producţie la scară industrială. Totuşi, rezultatele arată că reciclarea bazată pe bacterii poate produce substanţe cu valoare ridicată pentru fabricarea medicamentelor.

Cercetătorii subliniază că, chiar dacă întreaga producţie globală de levodopa ar proveni din acest proces, impactul asupra cantităţii totale de deşeuri plastice ar fi limitat, având în vedere cele aproximativ 100 de milioane de tone de deşeuri de plastic eliminate anual.

Transformarea plasticului în produse utile

Metoda face parte dintr-un efort mai amplu de a transforma plasticul în produse utile, în loc ca acesta să ajungă în mediu sau în gropile de gunoi.

Aceeaşi echipă demonstrase anterior că bacteria E. coli poate fi modificată pentru a transforma plasticul PET în paracetamol, ceea ce indică un potenţial extins al acestor tehnologii.

În paralel, există cercetări pentru dezvoltarea unor materiale plastice mai uşor degradabile, încă din faza de producţie.

Studiul a fost finanţat parţial de Engineering and Physical Sciences Research Council din Marea Britanie, parte a agenţiei guvernamentale UK Research and Innovation.