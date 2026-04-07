Cristina Chiriac este propunerea pentru funcţia de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Ioan-Viorel Cerbu, pentru procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi Codrin-Horaţiu Miron, pentru şefia DIICOT.

Ministerul Justiţiei anunţă că, potrivit art. 148 alin. (1),(3) din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, Ministrul Justiţiei, domnul Radu Marinescu, a înaintat astăzi Preşedintelui României propunerile de numire în funcţiile de conducere din cadrul Ministerului Public.

Propunerile sunt:

Cristina CHIRIAC – funcţia de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;

Marius VOINEAG – funcţia de procuror adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;

Ioan-Viorel CERBU – funcţia de procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie;

Marinela MINCĂ – funcţia de procuror-şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie;

Marius-Ionel ŞTEFAN – funcţia de procuror-şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie;

Codrin-Horaţiu MIRON – funcţia de procuror-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

Alex Florin FLORENŢA – funcţia de procuror-şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

Gill-Julien GRIGORE-IACOBICI – funcţia de procuror-şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

Ministerul Justiţiei reafirmă ”angajamentul pentru asigurarea transparenţei şi profesionalismului în procesul de selecţie a procurorilor pentru funcţiile de conducere de rang înalt din cadrul Ministerului Public”.

Ministerul arată că marţi s-au desfăşurat noile interviuri în cadrul procedurii de selecţie a procurorilor în vederea formulării către Preşedintele României a propunerilor de numire în funcţiile de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, procuror-şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi procuror-şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, exclusiv cu acei candidaţi care au primit aviz negativ, respectiv procuror Cristina CHIRIAC, procuror Marinela MINCĂ şi procuror Gill-Julien GRIGORE-IACOBICI.

În cadrul interviurilor au fost avute în vedere şi aspectele reţinute în avizele Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.

În urma fiecărei serii de interviuri, au avut loc consultări între Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, şi ceilalţi membri ai Comisiei de interviu. În vederea consolidării transparenţei şi a încrederii publice în procedura de selecţie a procurorilor pentru funcţii de conducere de rang înalt, Ministerul Justiţiei publică principalele elemente avute în vedere în procesul de evaluare a candidaţilor intervievaţi astăzi.