Într-un studiu realizat pe aproape 8.000 de persoane, cercetătorii au constatat că o anumită combinaţie de mesaje despre motivele pentru care consumul de alcool ar trebui redus şi despre modul în care acest lucru poate fi făcut este utilă pentru promovarea sănătăţii, potrivit Science Alert.

Metoda este, de fapt, foarte simplă.

Prin evidenţierea riscului crescut de cancer asociat consumului de alcool şi prin încurajarea oamenilor să numere fiecare băutură consumată, se poate reduce consumul de alcool, arată studiul.

„A le spune oamenilor că alcoolul provoacă cancer este doar o parte a soluţiei – trebuie să le oferim şi modalităţi concrete prin care să îşi reducă riscul”, a explicat Simone Pettigrew, economist şi psiholog specializat în comportamentul consumatorilor la The George Institute for Global Health din Australia, atunci când au fost publicate concluziile studiului, în 2021.

Alcoolul este asociat cu numeroase probleme de sănătate

Desigur, consumul excesiv de alcool nu duce doar la apariţia cancerului.

Abuzul de alcool este asociat cu numeroase probleme, inclusiv moarte prematură, boli cardiovasculare, afecţiuni digestive şi un risc crescut de demenţă.

Pentru acest studiu au fost realizate trei sondaje: 7.995 de persoane au participat la primul, 4.588 dintre acestea au completat şi al doilea sondaj, trei săptămâni mai târziu, iar 2.687 au participat şi la ultimul chestionar, la alte trei săptămâni distanţă.

Participanţii au fost împărţiţi în grupuri şi au fost expuşi la diferite reclame şi mesaje despre consumul de alcool.

Mesajul despre cancer şi numărarea băuturilor a avut cel mai mare impact

O combinaţie s-a remarcat în mod clar în comparaţie cu grupul de control.

O reclamă TV care asocia consumul de alcool cu apariţia cancerului, împreună cu recomandarea de a ţine evidenţa băuturilor consumate, s-a dovedit una dintre cele mai eficiente metode de a-i determina pe oameni să încerce să reducă consumul de alcool.

Mai mult, aceasta a fost singura combinaţie în cazul căreia participanţii şi-au redus în mod semnificativ consumul de alcool pe parcursul celor şase săptămâni ale studiului.

Alte abordări, precum stabilirea unui număr maxim de băuturi şi respectarea acelei limite, i-au determinat pe unii voluntari să încerce să consume mai puţin alcool, însă metoda câştigătoare a fost cea bazată pe conştientizarea riscului de cancer şi numărarea băuturilor.

„Mulţi oameni nu ştiu că alcoolul este un agent cancerigen. Este o informaţie importantă la care consumatorii ar trebui să aibă acces”, a afirmat Pettigrew.

„Am descoperit că asocierea informaţiilor despre legătura dintre alcool şi cancer cu o acţiune practică specifică – numărarea băuturilor consumate – a determinat oamenii să reducă cantitatea de alcool consumată.”

Consumul de alcool contribuie la milioane de decese premature

Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, consumul de alcool este responsabil pentru până la 7% dintre decesele premature la nivel mondial.

Creşterea gradului de conştientizare a riscurilor pentru sănătate reprezintă una dintre metodele prin care această problemă poate fi combătută.

Deşi autorităţile sanitare au analizat şi alte măsuri, precum limitarea accesului la alcool sau majorarea preţurilor, în cele din urmă deciziile individuale sunt cele care determină dacă obiceiurile de consum se vor schimba pe termen lung.

„Există resurse limitate pentru campaniile de reducere a efectelor negative ale alcoolului, aşa că este important să aflăm ce mesaje au cel mai mare impact pentru a le creşte şansele de succes”, a declarat Pettigrew.

Rezultatele ar putea fi utile şi în alte ţări

În acest studiu, participanţii au fost selectaţi astfel încât să fie reprezentativi, din punct de vedere demografic, pentru populaţia consumatoare de alcool din Australia.

Nu este sigur că aceeaşi abordare va funcţiona la fel de bine peste tot în lume, însă numărarea băuturilor consumate pare să fie o metodă pe care merită să o încerce cei care doresc să reducă consumul de alcool.

„Aceste rezultate oferă dovezi noi care susţin investiţiile în cele mai eficiente forme de educaţie publică pentru reducerea efectelor negative ale consumului de alcool la nivelul populaţiei”, a concluzionat Pettigrew.

Studiul a fost publicat în revista Addictive Behaviors.