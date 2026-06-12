Cercetarea a constatat că utilizarea intensă a rețelelor sociale la vârste cuprinse între 12 și 18 ani a fost asociată cu o „creștere mică, dar vizibilă, a problemelor de sănătate mintală un an mai târziu”, subliniind necesitatea de a reduce timpul excesiv petrecut în fața ecranelor, se arată într-un comunicat publicat vineri de Murdoch Children's Research Institute (MCRI) din Australia, care a condus studiul, potrivit Xinhua.

Publicat în Medical Journal of Australia, studiul a monitorizat aproape 1.200 de participanți din Melbourne, cu vârste cuprinse între 9 și 19 ani, colectând date anual, înaintea introducerii, în 2025, a restricțiilor privind accesul la rețelele sociale pentru persoanele sub 16 ani, impuse de Australia.

Cercetarea a inclus măsurători privind utilizarea rețelelor sociale și depresia, anxietatea, starea de bine și autovătămarea.

Hărțuire cibernetică și conținut online dăunător, factori de risc

Cercetătorii au declarat că nivelurile ridicate de probleme de sănătate mintală, hărțuirea cibernetică și expunerea la conținut online dăunător asociat utilizării rețelelor sociale au stârnit o alarmă generalizată.

Impactul a fost cel mai pronunțat în rândul fetelor cu vârste de 12 și 13 ani, deși, potrivit cercetătorilor, au fost observate creșteri în cazul ambelor sexe.

Specialiștii au adăugat că, deși creșterea la nivel individual a riscului a fost modestă, efectele ar putea fi semnificative la nivel populațional.

Studiul a relevat că prima parte a adolescenței reprezintă o fereastră critică pentru intervenție, după cum a declarat autoarea principală, Nandi Vijayakumar, cercetătoare la MCRI și la Universitatea Deakin din Australia.

Coautoarea studiului, Susan Sawyer, de la MCRI, a declarat că aceste constatări subliniază necesitatea unor limite adecvate vârstei, a unor programe mai bune de alfabetizare digitală și a unor îndrumări parentale mai clare pentru reducerea riscurilor la adresa sănătății mintale.

Cercetările anterioare ale MCRI au constatat că aproape trei sferturi dintre adolescenții australieni se confruntă cu depresia sau cu anxietatea semnificativă clinic, subliniind necesitatea unei prevenții mai ample, dincolo de îngrijirea clinică.