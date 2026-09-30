Rusia a lansat un avertisment nuclear către Țările Baltice dacă NATO va încerca să izoleze enclava rusă Kaliningrad, situată între Polonia și Lituania. Astfel, rușii acuză NATO că urmează un „curs periculos” și avertizează că ar putea lovi centre de decizie din statele membre ale Alianței, potrivit Reuters.

NATO a respins acuzațiile și a transmis că este o alianță defensivă, cerând Rusiei să înceteze „retorica nucleară iresponsabilă”. Secretarul general Mark Rutte a declarat că nu consideră real riscul ca Rusia să folosească arme nucleare împotriva statelor baltice.

Avertismentul Moscovei vine pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Rusia și Europa. Analiștii avertizează asupra riscului unei erori de calcul, în condițiile în care NATO își intensifică sprijinul pentru Ucraina, iar Rusia denunță exercițiile militare și activitățile occidentale din apropierea Kaliningradului.

În paralel, mai multe state europene acuză Rusia că desfășoară un „război hibrid” prin acte de sabotaj și incendieri, acuzații pe care Moscova le respinge. Un oficial european din domeniul apărării a afirmat că amenințarea rusă este una serioasă și fără precedent de la perioada Războiului Rece.