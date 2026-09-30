Comediantul turc Deniz Goktas, în vârstă de 32 de ani, a fost eliberat luni seara din închisoarea de înaltă securitate Karatepe, după 88 de zile de detenție, chiar dacă un tribunal din Istanbul l-a condamnat pentru insultarea președintelui Recep Tayyip Erdogan. Judecătorul a dispus eliberarea sa provizorie, în așteptarea apelului, arată AFP.

Goktas fusese arestat pe 3 iulie, la o săptămână după ce a postat pe YouTube un videoclip cu spectacolul său „Dead Sea", care a devenit viral, ajungând la nouă milioane de vizualizări. Arestarea sa face parte dintr-o campanie tot mai amplă împotriva criticilor guvernului islamo-conservator, care a vizat politicieni, jurnaliști, muzicieni, artiști și activiști LGBTQ.

În fața instanței, Goktas a oferit o apărare plină de spirit, care a stârnit râsete în sală. Judecătorul l-a condamnat pentru insultarea lui Erdogan, a modificat a doua acuzație în „insultarea valorilor religioase" și l-a condamnat și pentru aceasta, achitându-l de a treia acuzație.

Erdogan, „un dictator timid”

În actul de acuzare, procurorii au evidențiat o frază în care acesta l-a numit pe Erdogan „un dictator timid”, dar Goktas a insistat că nu există „niciun element penal” în această afirmație.

„Termenul de dictator nu este o insultă: este o caracterizare politică”, a afirmat el.

„În calitate de președinte și lider al partidului care a condus țara timp de 25 de ani, un spectacol de comedie politică în care numele lui Erdogan nu este menționat niciodată nu ar fi nici sincer, nici nu ar avea vreo legătură cu realitatea”, a argumentat el.

„Erdogan ar trebui să fie deschis față de arta satirei”, a spus el, respingând acuzațiile aduse împotriva sa.

Comediantul fost condamnat la puțin peste 19 luni de închisoare, dar până la finalizarea sentinței – care are loc doar după judecarea apelului – judecătorul a dispus eliberarea sa.

La ieșirea din închisoare, Goktas a declarat reporterilor: „În Turcia... există mii de oameni ca mine care sunt ținuți în detenție sau condamnați pentru opiniile lor. Este minunat să fiu afară. Dar nu face mare diferență dacă ești înăuntru sau afară. Sper că va veni momentul când toți ne vom recăpăta libertatea."