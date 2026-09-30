„Vă rog nu ne daţi lecţii referitoare la consensul partidelor. Să nu mai sugeraţi că PNL ar trebui să se relaxeze şi să accepte vreo desemnare care are până şi cea mai mică suspiciune de pesedism. Nu vă aşteptaţi ca PNL să dea doi bani pe vreo propunere din zona PSD-AUR, după ce această alianţă toxică a picat un guvern condus de premier liberal şi a respins altul, tot liberal. Nu vă bazaţi pe voturile noastre, nici pentru un premier PSD, nici pentru tehnocraţi păpuşaţi şi nici pentru alţi pucişti. Cine ştie ce surprize mai pregătiţi”, a scris, miercuri seară, pe Facebook, liberalul Alexandru Muraru.

Totodată, liberalul i-a spus şefului statului să nu îi mai certe pe liberali pentru actuala criză politică, ci să se adreseze celor care au provocat-o.

„Domnule preşedinte, nu ne mai certaţi spunându-ne că ar trebui să întoarcem faţa către alegători şi să terminăm cu această criză pe care, culmea, nu noi am provocat-o. Cereţi asta pesediştilor, nu nouă. Nu sunteţi în situaţia de a cere astfel de socoteli, în condiţiile în care sondajele care măsoară încrederea în dumneavoastră nu arată bine deloc. Noi, PNL, suntem dispuşi să ne întoarcem la alegători, dacă aşa va trebui, cu demnitate şi curaj”, a mai afirmat vicepreşedintele PNL, Alexandru Muraru.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat noi consultări, luni, la Cotroceni, cu partidele, el precizând că luni după-amiază va face şi o nouă desemnare de premier.

Şeful statului a cerut partidelor ca în acest timp să-şi organizeze şedinţele interne şi să vină cu soluţii care să poată să treacă.

Preşedintele consideră că partidele trebuie să lase fiecare de la ele, astfel încât să se ajungă la consens.