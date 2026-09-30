Decizia vine în urma unei noi evaluări bisăptămânale, un mecanism dinamic prevăzut de Legea nr. 162/2026, conceput pentru a amortiza șocurile economice arată Agerpres.

Concret, discountul fiscal aplicat de stat se traduce printr-o diminuare a taxei cu 701,07 lei pentru fiecare 1.000 de litri (echivalentul a 829,69 lei/tonă). Astfel, în primele 15 zile ale lunii octombrie, nivelul real al accizei colectate la bugetul de stat pentru motorina vândută pe piața internă va staționa la 2.103,22 lei/1.000 de litri (respectiv 2.489,05 lei/tonă).

Piețele internaționale fierb, dar prețurile de la pompă sunt controlate

Autoritățile subliniază că menținerea acestui discount a fost imperios necesară, având în vedere volatilitatea extremă de pe piețele globale. Datele centralizate de Finanțe arată o explozie a cotațiilor internaționale Platts pentru motorină (VPM), care au urcat cu nu mai puțin de 63,70%.

Cu toate acestea, intervenția statului a reușit să frâneze parțial transferul acestor costuri către consumatorul final. Datorită tăierii de acciză, variația prețului mediu afișat la pompă (VM) a fost limitată la un avans de 35,01%, mult sub creșterea brută a materiilor prime.

„Măsura continuă intervenţia aplicată în perioada anterioară şi reflectă menţinerea presiunilor pe piaţa carburanţilor. Mecanismul este calibrat în funcţie de evoluţia cotaţiilor internaţionale şi a preţurilor de la pompă, cu scopul de a limita efectele acestora asupra populaţiei şi economiei”, explică oficialii ministerului.

Blocarea efectului de domino în economie

Miza principală a Guvernului este prevenirea unui efect de propagare în lanț. O scumpire necontrolată a carburanților ar fi lovit direct în sectoarele vitale, precum transportul și logistica, ceea ce ar fi dus inevitabil la majorarea prețurilor de raft pentru bunurile de consum.

Mecanismul instituit prin Legea nr. 162/2026 va continua să funcționeze pe mai departe, Ministerul Finanțelor promițând că va monitoriza constant oscilațiile bursiere și va reevalua indicatorii de piață la fiecare două săptămâni pentru a decide dacă măsura trebuie ajustată, menținută sau eliminată.