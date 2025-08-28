Fost ministru polonez al Sănătăţii, internat la spital după ce a fost agresat pe stradă. „Am fost victima unui atac brutal”

Stiri externe
28-08-2025 | 16:08
Fostul ministru polonez al Sănătăţii Adam Niedzielski
Foto: Facebook

Fostul ministru polonez al Sănătăţii Adam Niedzielski a fost internat la spital miercuri, după ce a fost agresat în Siedlce. Autorităţile consideră că atacul este legat de rolul său în gestionarea politicilor pandemice COVID, conform POLITICO.

autor
Mihaela Ivăncică

„Acum câteva ore, am fost victima unui atac brutal”, a declarat Niedzielski după incident.

„Am fost bătut de doi bărbaţi care strigau: «Moarte trădătorilor patriei!». Am fost lovit în faţă şi apoi lovit cu picioarele în timp ce zăceam la pământ. Întregul incident a durat câteva secunde, după care agresorii au fugit”, a relatat el.

Poliţia a confirmat miercuri seara că doi bărbaţi în vârstă de aproximativ 30 de ani au fost reţinuţi în legătură cu incidentul. Suspecţii vor fi interogaţi joi. Autorităţile au promis că mai multe detalii despre suspecţi şi circumstanţele atacului vor fi făcute publice după încheierea interogatoriului.

Agresiunea a avut loc în faţa unui restaurant din centrul oraşului Siedlce, a declarat poliţia. Martorii au relatat că agresorii au început să fie vocali, criticând deciziile guvernului din perioada pandemiei de Covid înainte de a-l ataca fizic pe fostul ministru al sănătăţii.

Citește și
oameni polonia
Majoritatea polonezilor nu vor ca țara lor să participe la menținerea păcii în Ucraina. Cine se opune cel mai mult | SONDAJ

După agresiune, Niedzielski a fost internat pentru scurt timp la Spitalul Provincial din Siedlce şi externat în aceeaşi zi, fără leziuni grave.

Reacția premierului polonez Donald Tusk

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a condamnat atacul miercuri seara, promiţând că autorii vor fi închişi. „Fără milă”, a cerut el.

Niedzielski, care a condus Ministerul Sănătăţii între 2020 şi 2023, în timpul guvernării conservatorilor din PiS, acum aflaţi în opoziţie, a fost o figură centrală în implementarea restricţiilor şi a campaniilor de vaccinare din Polonia, care rămân controversate în rândul unei părţi a populaţiei.

Comentând atacul de miercuri, Niedzielski a spus că acesta a fost „rezultatul tolerării discursurilor instigatoare la ură”, dar şi al deciziei actualului ministru polonez de interne, Marcin Kierwiński, membru al partidului premierului Tusk, de a-i retrage protecţia, „în ciuda numeroaselor ameninţări” pe care le primise anterior.

„Sper că această situaţie va determina toate părţile scenei politice să reflecteze asupra faptului că ne aflăm deja pe o pantă alunecoasă. Pasivitatea nu va face decât să ne condamne la o escaladare şi mai mare”, a spus Niedzielski.

Rușii au lovit „în mod deliberat” clădirea misiunii UE din Kiev. Primele imagini cu sediul distrus de rachetele Moscovei

Sursa: News.ro

Etichete: Polonia, atac, ministru,

Dată publicare: 28-08-2025 16:08

Articol recomandat de sport.ro
EXCLUSIV Drama nespusă a fostului fotbalist din Liga 1! Dormea în piață și ascundea banii: "Îi îngropam, să nu mă fure hoții"
EXCLUSIV Drama nespusă a fostului fotbalist din Liga 1! Dormea în piață și ascundea banii: "Îi îngropam, să nu mă fure hoții"
Citește și...
Noul președinte al Poloniei se opune prin veto unei legi care prelungeşte ajutoarele acordate copiilor refugiaţilor ucraineni
Stiri externe
Noul președinte al Poloniei se opune prin veto unei legi care prelungeşte ajutoarele acordate copiilor refugiaţilor ucraineni

Noul preşedinte naţionalist polonez, Karol Nawrocki, s-a opus prin veto, luni, unui proiect de lege care prelungeşte ajutoarele acordate refugiaţilor ucraineni din Polonia şi propune ca acestea să fie acordate numai ucrainenilor angajaţi.

Majoritatea polonezilor nu vor ca țara lor să participe la menținerea păcii în Ucraina. Cine se opune cel mai mult | SONDAJ
Stiri externe
Majoritatea polonezilor nu vor ca țara lor să participe la menținerea păcii în Ucraina. Cine se opune cel mai mult | SONDAJ

O majoritate clară a cetățenilor din Polonia se opun participării ţării lor la o forţă multinaţională de menţinere a păcii în Ucraina, potrivit unui sondaj realizat de agenţia de sondaje SW Research, publicat sâmbătă, informează dpa, citată de Agerpres.

Alertă reală: Râs pierdut din lesă pe străzile din Fălticeni. Ce trebuie să facă oamenii care îl văd
Stiri Diverse
Alertă reală: Râs pierdut din lesă pe străzile din Fălticeni. Ce trebuie să facă oamenii care îl văd

Autorităţile din Suceava au fost alertate, sâmbătă, cu privire la faptul că pe străzile municipiului Fălticeni a fost pierdut un râs. Apelul a fost dat de un bărbat, care susţine că a cumpărat animalul din Polonia şi că l-a scăpat din lesă.

 

Polonia evită la limită o criză, după ce a dejucat un atac cibernetic asupra rețelei de alimentare cu apă a unui mare oraș
Stiri externe
Polonia evită la limită o criză, după ce a dejucat un atac cibernetic asupra rețelei de alimentare cu apă a unui mare oraș

Alimentarea cu apă într-un oraş important din Polonia ar fi putut fi întreruptă miercuri în urma unui atac cibernetic, care a fost însă dejucat de autorităţi, a declarat joi vicepremierul polonez Krzysztof Gawkowski, relatează Reuters.

Polonia expulzează 63 de străini, majoritatea ucraineni, care au expus simboluri naţionaliste anti-poloneze la un concert
Stiri externe
Polonia expulzează 63 de străini, majoritatea ucraineni, care au expus simboluri naţionaliste anti-poloneze la un concert

Premierul polonez Donald Tusk a anunţat marţi iniţierea procedurilor pentru expulzarea a 57 de ucraineni şi 6 belaruşi în urma unor incidente petrecute în timpul unui concert al rapperului belarus Max Korj pe Stadionul Naţional din Varşovia.  

Recomandări
Ursula von der Leyen vine în România, dar nu se va opri în București. Orașul în care șefa UE și-a anunțat prezența
Stiri Politice
Ursula von der Leyen vine în România, dar nu se va opri în București. Orașul în care șefa UE și-a anunțat prezența

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vine luni în vizită în România, la Constanţa, unde va avea întrevederi cu Preşedintele României, Nicuşor Dan, şi cu prim-ministrul Ilie Bolojan.

Noi reglementări pentru impozitarea multinaționalelor din România. Explicația Guvernului
Stiri Economice
Noi reglementări pentru impozitarea multinaționalelor din România. Explicația Guvernului

Executivul a aprobat joi, prin ordonanţă, noi reglementări referitoare la asigurarea unui nivel minim global de impozitare a grupurilor de întreprinderi multinaţionale şi a grupurilor naţionale.

Rușii au lovit „în mod deliberat” clădirea misiunii UE din Kiev. Primele imagini cu sediul distrus de rachetele Moscovei
Stiri externe
Rușii au lovit „în mod deliberat” clădirea misiunii UE din Kiev. Primele imagini cu sediul distrus de rachetele Moscovei

Clădirea care adăposteşte Delegaţia UE de la Kiev a fost avariată "în mod deliberat" în timpul atacurilor aeriene ruse din timpul nopţii de miercuri spre joi asupra capitalei ucrainene, a declarat preşedintele Consiliului European, Antonio Costa.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 28 August 2025

49:03

Alt Text!
Vorbește Lumea
28 August 2025

01:50:37

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
27 August 2025

01:29:42

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59