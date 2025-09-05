”Luna Sângerie”, un fenomen astronomic spectaculos. Eclipsa lunară totală, vizibilă și în România

Pasionaţii de astronomie vor avea posibilitatea de a admira duminică o "Lună Sângerie", cu ocazia unei eclipse lunare totale, ce va putea fi observată mai ales în Asia, dar parţial în Europa şi în Africa, informează joi AFP.

Acest fenomen, care colorează în roşu satelitul natural al Pământului, se produce atunci când Soarele, Terra şi Luna sunt perfect aliniate în această ordine, iar Luna se află în faza sa plină.

Spectatorii din China şi India vor fi cel mai bine plasaţi pentru a urmări evenimentul, la fel ca şi locuitorii din Africa de Est şi din vestul Australiei.

În Europa, spectacolul va fi vizibil pentru scurt timp, în momentul în care Luna răsare, la începutul serii.

Luna devine roşie deoarece ea "alunecă" în umbra Pământului, care blochează razele solare, şi îşi pierde treptat strălucirea albă.

Singurele raze solare care ajung la Lună sunt "reflectate şi dispersate prin atmosfera terestră", a explicat Ryan Milligan, astrofizician la Universitatea din Belfast.

Lungimile de undă albastre ale luminii sunt mai scurte decât cele roşii şi, prin urmare, sunt mai uşor de dispersat atunci când traversează atmosfera terestră.

"Acesta este motivul pentru care Luna are o nuanţă roşie, culoarea sângelui", a precizat Ryan Milligan.

Cum se vede ”Luna Sângerie” în România

În România, "fenomenul va începe cu intrarea Lunii în penumbră, la ora 18:28, când Luna va fi sub orizont. Pentru că penumbra Pământului nu este foarte opacă, la începutul fenomenului culoarea Lunii nu se va schimba mult. La Bucureşti, Luna va răsări la ora 19:37, când deja se află în umbra Pământului. Cea mai spectaculoasă parte a fenomenului este totalitatea, perioada când Luna se află în umbra planetei noastre şi capătă culoarea roşiatică specifică. Totalitatea începe la ora 20:30, are maximul la 21:21 şi se termină la ora 21:52. În timpul totalităţii, Luna se va afla destul de jos pe cer, înspre est-sud-est. Eclipsa se termină la ora 23:55", precizează site-ul Observatorului Astronomic "Amiral Vasile Urseanu".

În timp ce pentru observarea eclipselor solare sunt necesari ochelari speciali, pentru a asista la eclipsele lunare este suficient să existe o vreme favorabilă, cu cer senin, iar pasionaţii de astronomie trebuie să se afle în locul potrivit.

Această eclipsă totală de Lună, a doua din acest an după cea observată în martie, este considerată un preludiu al marii eclipse solare aşteptate anul viitor, pe 12 august 2026.

Acea eclipsă totală de Soare, prima ce va putea fi observată în Europa după anul 2006, va fi vizibilă în întregime în Spania şi Islanda şi parţial în alte ţări.

