”Luna Sângerie”, un fenomen astronomic spectaculos. Eclipsa lunară totală, vizibilă și în România

05-09-2025 | 11:14
luna sangerie
Pasionaţii de astronomie vor avea posibilitatea de a admira duminică o "Lună Sângerie", cu ocazia unei eclipse lunare totale, ce va putea fi observată mai ales în Asia, dar parţial în Europa şi în Africa, informează joi AFP.

 

Cristian Anton

Acest fenomen, care colorează în roşu satelitul natural al Pământului, se produce atunci când Soarele, Terra şi Luna sunt perfect aliniate în această ordine, iar Luna se află în faza sa plină.

Spectatorii din China şi India vor fi cel mai bine plasaţi pentru a urmări evenimentul, la fel ca şi locuitorii din Africa de Est şi din vestul Australiei.

În Europa, spectacolul va fi vizibil pentru scurt timp, în momentul în care Luna răsare, la începutul serii.

Luna devine roşie deoarece ea "alunecă" în umbra Pământului, care blochează razele solare, şi îşi pierde treptat strălucirea albă.

Citește și
luna sângerie - eclipsa totală de lună
Eclipsă de Lună pe 14 martie 2025. Vezi eclipsa totală de Lună Sângerie în imagini - GALERIE FOTO

Singurele raze solare care ajung la Lună sunt "reflectate şi dispersate prin atmosfera terestră", a explicat Ryan Milligan, astrofizician la Universitatea din Belfast.

Lungimile de undă albastre ale luminii sunt mai scurte decât cele roşii şi, prin urmare, sunt mai uşor de dispersat atunci când traversează atmosfera terestră.

"Acesta este motivul pentru care Luna are o nuanţă roşie, culoarea sângelui", a precizat Ryan Milligan.

Cum se vede ”Luna Sângerie” în România

În România, "fenomenul va începe cu intrarea Lunii în penumbră, la ora 18:28, când Luna va fi sub orizont. Pentru că penumbra Pământului nu este foarte opacă, la începutul fenomenului culoarea Lunii nu se va schimba mult. La Bucureşti, Luna va răsări la ora 19:37, când deja se află în umbra Pământului. Cea mai spectaculoasă parte a fenomenului este totalitatea, perioada când Luna se află în umbra planetei noastre şi capătă culoarea roşiatică specifică. Totalitatea începe la ora 20:30, are maximul la 21:21 şi se termină la ora 21:52. În timpul totalităţii, Luna se va afla destul de jos pe cer, înspre est-sud-est. Eclipsa se termină la ora 23:55", precizează site-ul Observatorului Astronomic "Amiral Vasile Urseanu".

În timp ce pentru observarea eclipselor solare sunt necesari ochelari speciali, pentru a asista la eclipsele lunare este suficient să existe o vreme favorabilă, cu cer senin, iar pasionaţii de astronomie trebuie să se afle în locul potrivit.

Această eclipsă totală de Lună, a doua din acest an după cea observată în martie, este considerată un preludiu al marii eclipse solare aşteptate anul viitor, pe 12 august 2026.

Acea eclipsă totală de Soare, prima ce va putea fi observată în Europa după anul 2006, va fi vizibilă în întregime în Spania şi Islanda şi parţial în alte ţări.

Va fi spectacol pe cer duminică dimineață. De la ce oră poate fi văzută "Luna sângerie" în România

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 05-09-2025 11:14

Citește și...
Eclipsă de Lună pe 7 septembrie 2025. Cum poate fi văzută LIVE eclipsa totală de Lună Sângerie
Stiri Stiinta
Eclipsă de Lună pe 7 septembrie 2025. Cum poate fi văzută LIVE eclipsa totală de Lună Sângerie

Pe 7 septembrie 2025, cerul va fi martorul unei eclipse totale de Lună, cunoscută sub numele de „Lună Sângerie”. Fenomenul poate fi urmărit în direct din România, oferind un spectacol vizual impresionant și un moment unic pentru pasionații de astronomie.

Eclipsă de Lună pe 14 martie 2025. Vezi eclipsa totală de Lună Sângerie în imagini - GALERIE FOTO
Stiri actuale
Eclipsă de Lună pe 14 martie 2025. Vezi eclipsa totală de Lună Sângerie în imagini - GALERIE FOTO

Eclipsa totală de Lună din 14 martie 2025 aduce pe cer fenomenul spectaculos al „Lunii Sângerii”. Află cum va fi vizibilă eclipsa în România, când și unde să o observi în condiții optime și care este explicația științifică a acestui fenomen cosmic rar.

Cum s-a văzut Luna Sângerie în România
Stiri actuale
Cum s-a văzut Luna Sângerie în România

Cine s-a trezit în zori a prins Luna Sângerie și s-a bucurat de un spectacol inedit timp de o oră și 17 minute. Fenomenul a fost cu atât mai spectaculos, cu cât luna plină s-a colorat într-un roșu aprins.

Explicația astronomilor pentru fenomenul „super Luna sângerie”
Stiri actuale
Explicația astronomilor pentru fenomenul „super Luna sângerie”

Luni dimineață, universul ne-a oferit un spectacol astronomic rar: eclipsa totală de lună. Fenomenul a durat mai bine de patru ore, iar punctul culminant, când luna a intrat în umbra Pământului şi s-a întunecat, a avut loc în jurul orei 8:00.
Stiri externe
"Luna sangerie": cea mai scurta eclipsa totala de Luna din acest secol are loc sambata

O eclipsa totala de Luna va avea loc sambata si va fi vizibila doar de pe coastele Oceanului Pacific si din Australia, dar, potrivit specialistilor NASA, faza de totalitate a fenomenului astronomic va dura aproximativ cinci minute.

