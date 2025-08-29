Eclipsă de Lună pe 7 septembrie 2025. Cum poate fi văzută LIVE eclipsa totală de Lună Sângerie

Stiri Stiinta
29-08-2025 | 12:40
luna sângerie - eclipsa totală de lună
Getty

În seara zilei de 7 septembrie 2025 va avea loc a doua (și ultima) eclipsă totală de lună din acest an, eveniment care va oferi priveliștea impresionantă a unei „luni sângerii”, roșii, pe cer.

autor
Cristian Matei

Eclipsa totală de lună are loc atunci când Pământul se află între Luna plină și Soare, Luna intrând în umbra planetei noastre.

Cu toate acestea, în loc să dispară în întuneric, Luna umbrită va deveni roșie. Acest lucru se datorează unui fenomen numit ”împrăștierea Rayleigh”, scrie The Wired.

Lumina solară vizibilă, deși pare albă, este de fapt alcătuită din lumini de diferite culori, care au lungimi de undă diferite, iar acestea interacționează în mod diferit cu atmosfera Pământului atunci când trec prin ea.

În timpul unei eclipse lunare, lungimile de undă mai scurte ale luminii vizibile, spre capătul albastru al spectrului vizibil, se împrăștie spre exterior, departe de regiunea umbrită de Pământ.

Citește și
luna sângerie - eclipsa totală de lună
Cum s-a văzut ”Luna sângerie” pe cer. ”Nu am mai surprins de mult culoarea asta”

Dar cele cu lungimi de undă mai lungi, spre partea roșie a spectrului, sunt în schimb îndoite spre interior și proiectate în regiunea umbrită - și pe suprafața lunii.

Prima eclipsă lunară din acest an, în martie, a fost cel mai bine vizibilă din Statele Unite, dar, din păcate, dacă vă aflați în Europa, veți rata ocazia de a vedea luna sângerie în direct de data aceasta. Faza de totalitate a eclipsei din septembrie — când Luna se află în umbra Pământului și va apărea într-o culoare roșu intens — va fi vizibilă în Asia, Africa centrală și de est și Australia. Aceste hărți de pe Timeanddate.com arată unde pe planetă poate fi văzută eclipsa totală.

Faza de totalitate va începe la ora 17:30 UTC pe 7 septembrie (ora 20.30 în București, n. red.), momentul de eclipsă maximă urmând să aibă loc aproximativ 40 de minute mai târziu, la ora 18:11 UTC, iar totalitatea se va încheia încă 40 de minute mai târziu. Înainte și după totalitate, luna va fi parțial eclipsată, devenind mai întâi mai mult, apoi mai puțin umbrită.

Timeanddate.com are și un instrument de căutare a orașelor, unde puteți introduce locația dvs. pentru a afla orele eclipsei pentru locul în care vă aflați.

Dacă nu vă aflați într-o zonă de vizionare, dar doriți totuși să urmăriți evenimentul în direct, Virtual Telescope Project — conceput și coordonat de astrofizicianul italian Gianluca Masi — va transmite în direct eclipsa și luna sângerie pe YouTube.

Această eclipsă totală de lună va avea loc cu puțin mai puțin de trei zile înainte ca luna să atingă perigeul, punctul în care se află cel mai aproape de Pământ, ceea ce înseamnă că va părea puțin mai mare decât în mod normal în timpul evenimentului.

După 7 septembrie, următoarea eclipsă totală de lună nu va mai avea loc până la începutul lunii martie 2026, dar, din fericire pentru cei din SUA, va fi vizibilă în America de Nord, Australia și Asia de Est.

Un bărbat care traversa neregulamentar a fost spulberat de un șofer care s-ar fi luat la întrecere cu altă mașină, în Buzău

Sursa: wired

Etichete: Luna, eclipsa,

Dată publicare: 29-08-2025 11:32

Articol recomandat de sport.ro
România, salt major în clasamentul coeficienților UEFA! Am depășit Ungaria, Serbia și Croația
România, salt major în clasamentul coeficienților UEFA! Am depășit Ungaria, Serbia și Croația
Citește și...
Cum s-a văzut eclipsa parțială de Soare în toată lumea. Ar fi trebuit să fie vizibilă și în România dacă cerul nu era înnorat
Stiri Diverse
Cum s-a văzut eclipsa parțială de Soare în toată lumea. Ar fi trebuit să fie vizibilă și în România dacă cerul nu era înnorat

Soarele a atras, sâmbătă, numeroase priviri cu traseul acoperit de o eclipsă parțială, vizibilă în Europa, vestul Africii, estul Americii de Nord și nordul Asiei.

Cum s-a văzut ”Luna sângerie” pe cer. ”Nu am mai surprins de mult culoarea asta”
Stiri Stiinta
Cum s-a văzut ”Luna sângerie” pe cer. ”Nu am mai surprins de mult culoarea asta”

Luna i-a fascinat noaptea trecută pe pământeni cu un spectacol unic.

Eclipsă de Lună pe 14 martie 2025. Vezi eclipsa totală de Lună Sângerie în imagini - GALERIE FOTO
Stiri actuale
Eclipsă de Lună pe 14 martie 2025. Vezi eclipsa totală de Lună Sângerie în imagini - GALERIE FOTO

Eclipsa totală de Lună din 14 martie 2025 aduce pe cer fenomenul spectaculos al „Lunii Sângerii”. Află cum va fi vizibilă eclipsa în România, când și unde să o observi în condiții optime și care este explicația științifică a acestui fenomen cosmic rar.

Statuia Fecioarei Maria care plânge cu lacrimi de sânge în fiecare lună. Miracolul care i-a îngrozit pe localnici
Stiri Diverse
Statuia Fecioarei Maria care plânge cu lacrimi de sânge în fiecare lună. Miracolul care i-a îngrozit pe localnici

Un fenomen inexplicabil are loc în fiecare lună în Trevignano Romano, o comună din provincia Roma, Italia. O statuie a Fecioarei Maria plânge cu lacrimi de sânge o dată pe lună, în aceeași zi.  

Recomandări
Europa propune crearea unei zone tampon între Ucraina și Rusia, în efortul „disperat” de a instaura pacea. Ce conține planul
Stiri externe
Europa propune crearea unei zone tampon între Ucraina și Rusia, în efortul „disperat” de a instaura pacea. Ce conține planul

Liderii Europei au propus crearea unei zone tampon între Ucraina și Rusia, în încercarea „disperată” de a găsi o soluție pentru pace. Varianta include și detașarea unei armate europene în regiune.

E oficial. Toate instanțele și-au „restrâns” activitatea și cer ca legea pensiilor de serviciu să rămână nemodificată
Stiri Justitie
E oficial. Toate instanțele și-au „restrâns” activitatea și cer ca legea pensiilor de serviciu să rămână nemodificată

Instanțele din toată țara și-au restrâns activitatea, urmând să judece numai cauzele care nu suferă amânare, care implică arestarea preventivă ori emiterea ordinelor de protecție.

Cum va fi vremea în septembrie. Meteorologii anunță temperaturi peste cele obișnuite, în prima parte a lunii
Vremea
Cum va fi vremea în septembrie. Meteorologii anunță temperaturi peste cele obișnuite, în prima parte a lunii

Temperaturile vor fi peste cele obișnuite în prima jumătate a lunii septembrie, anunță meteorologii, care au făcut publică, vineri, prognoza pe următoarele patru săptămâni.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 29 August 2025

03:26:21

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 28 August 2025

01:30:16

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
28 August 2025

01:50:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59