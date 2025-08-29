Eclipsă de Lună pe 7 septembrie 2025. Cum poate fi văzută LIVE eclipsa totală de Lună Sângerie

În seara zilei de 7 septembrie 2025 va avea loc a doua (și ultima) eclipsă totală de lună din acest an, eveniment care va oferi priveliștea impresionantă a unei „luni sângerii”, roșii, pe cer.

Eclipsa totală de lună are loc atunci când Pământul se află între Luna plină și Soare, Luna intrând în umbra planetei noastre.

Cu toate acestea, în loc să dispară în întuneric, Luna umbrită va deveni roșie. Acest lucru se datorează unui fenomen numit ”împrăștierea Rayleigh”, scrie The Wired.

Lumina solară vizibilă, deși pare albă, este de fapt alcătuită din lumini de diferite culori, care au lungimi de undă diferite, iar acestea interacționează în mod diferit cu atmosfera Pământului atunci când trec prin ea.

În timpul unei eclipse lunare, lungimile de undă mai scurte ale luminii vizibile, spre capătul albastru al spectrului vizibil, se împrăștie spre exterior, departe de regiunea umbrită de Pământ.

Dar cele cu lungimi de undă mai lungi, spre partea roșie a spectrului, sunt în schimb îndoite spre interior și proiectate în regiunea umbrită - și pe suprafața lunii.

Prima eclipsă lunară din acest an, în martie, a fost cel mai bine vizibilă din Statele Unite, dar, din păcate, dacă vă aflați în Europa, veți rata ocazia de a vedea luna sângerie în direct de data aceasta. Faza de totalitate a eclipsei din septembrie — când Luna se află în umbra Pământului și va apărea într-o culoare roșu intens — va fi vizibilă în Asia, Africa centrală și de est și Australia. Aceste hărți de pe Timeanddate.com arată unde pe planetă poate fi văzută eclipsa totală.

Faza de totalitate va începe la ora 17:30 UTC pe 7 septembrie (ora 20.30 în București, n. red.), momentul de eclipsă maximă urmând să aibă loc aproximativ 40 de minute mai târziu, la ora 18:11 UTC, iar totalitatea se va încheia încă 40 de minute mai târziu. Înainte și după totalitate, luna va fi parțial eclipsată, devenind mai întâi mai mult, apoi mai puțin umbrită.

Timeanddate.com are și un instrument de căutare a orașelor, unde puteți introduce locația dvs. pentru a afla orele eclipsei pentru locul în care vă aflați.

Dacă nu vă aflați într-o zonă de vizionare, dar doriți totuși să urmăriți evenimentul în direct, Virtual Telescope Project — conceput și coordonat de astrofizicianul italian Gianluca Masi — va transmite în direct eclipsa și luna sângerie pe YouTube.

Această eclipsă totală de lună va avea loc cu puțin mai puțin de trei zile înainte ca luna să atingă perigeul, punctul în care se află cel mai aproape de Pământ, ceea ce înseamnă că va părea puțin mai mare decât în mod normal în timpul evenimentului.

După 7 septembrie, următoarea eclipsă totală de lună nu va mai avea loc până la începutul lunii martie 2026, dar, din fericire pentru cei din SUA, va fi vizibilă în America de Nord, Australia și Asia de Est.

