Experimentul uimitor prin care rușii au îmblânzit vulpile. A accelerat mii de ani de evoluție

Un experiment de reproducere și ameliorare a speciilor de animale, uimitor dar și controversat, a dus la apariția vulpilor domestice.

Programul, început în Siberiia la sfârșitul anilor '50, continuă și acum. Iar cercetătorii ruși, care duc mai departe munca înaintașilor sovietici, susțin că au accelerat mii de ani de evoluție, reușind să obțină vulpi domestice în doar câteva decenii. Chiar se vând, inclusiv online, pe post de animale de companie.

Yulia trăieşte în Siberia şi, de trei ani, are grijă de o vulpiţă. Inari, aşa o cheamă, are un culcuş pe balcon, dar are voie să se joace în voie şi în apartament. Cel puţin o dată pe zi, stăpâna o scoate la plimbare în parcul din apropierea blocului. Însă, lucrurile nu au stat aşa chiar de la început.

Yulia: „Este un animal foarte interesant, cu adevărat intersant. Vulpile sunt ușor de dresat. Înțeleg comenzile mai bine decât câinii, însă așteaptă recompensă pentru orice. Și trebuie să petreci o mulțime de timp cu ele. Au trecut doi ani până să pot s-o scot afară la plimbare, să am încredere că o pot lăsa singură acasă, să nu stau cu grijă că strică lucrurile prin casă”.

Povestea îmblânzirii vulpilor este de fapt un experiment - insolit şi controversat - din perioada comunistă, început în 1959, la Institutul de citologie şi genetică din Novosibirsk.

Citește și Probleme la o centrală nucleară din Rusia. Anunțul făcut de agenția Rosatom

Geneticianul Dmitri Belyaev a încercat să recreeze în laborator evoluţia lupilor sălbatici în câini domestici. A început, însă, programul cu câteva duzini de vulpi, „recrutate” de la ferme din fosta URSS.

Anastasia Kharlamova, cercetător: „Vulpile au fost alese, în primul rând, pentru că sunt rude apropiate ale câinilor. Iar atunci când a început programul, erau deja crescute în ferme pentru blană, deci începuse deja un proces de selecție”.

Liudmila Trut, cercetător: „Au fost 60 de generații de vulpi. Prin selecție, vulpile, care erau odată agresive și șirete, s-au transformat în animale la fel de prietenoase precum câinii. A fost un pas uriaș. Lupii au evoluat, transformându-se în câini de-a lungul a zeci de mii de ani. Câinele domestic, din câte credem, a apărut acum 12 - 13.000 de ani. Însă noi am reușit să obținem aceste animale unice într-un interval de decenii, și nu milenii”.

Unii specialişti susţin că animalele sălbatice rămân astfel şi nu se poate spune că vulpile au fost cu adevărat domesticite, poate cel mult îmblânzite. Totuşi, deşi controversat, programul a continuat. Şi institutul din Novosibirsk vinde pui de vulpe, ca animale de companie, din 2011.

În prezent, zeci de vulpiţe îmblânzite şi-au găsit cămine şi familii în Rusia, în diferite ţări europene, dar şi în America sau Coreea de Sud.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!