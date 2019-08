Soldați ruşi au lansat accidental o rachetă de 700 kg în Crimeea. Cazul a fost ascuns

Militari ruşi din cadrul forţei aeriene navale a Flotei Rusiei din Marea Neagră au lansat, accidental, o rachetă ghidată de aviaţie de tipul X-29TD (aer-sol) pe aeroportul militar din Saki (Crimeea).

Incidentul s-a produs la 1 octombrie 2017 când doi tehnicieni verificau echipamentele sistemului Oka, dar Ministerul rus al Apărării a ascuns informaţiile despre acest caz, media de la Moscova aflând despre producerea acestuia abia acum când a fost pronunţat verdictul în cazul celor doi tehnicieni de un tribunal militar, nota sâmbătă cotidianul rus Kommersant.

Racheta de 700 de kg şi cu o lungime de patru metri a demolat poarta şi o parte a peretelui hangarului, distrugând o altă rachetă din aceeaşi clasă. Din fericire, partea sa explozivă de 100 kg nu a funcţionat.

Potrivit presei ruse, consecinţele dezastruoase au fost evitate doar pentru că racheta a fost activată direct în hangar.

Prejudiciul provocat de lansarea accidentala a rachetei este estimat la 45 de milioane de ruble. Cei doi militari ruşi implicaţi direct în incident au rambursat deja câte 3.000 de ruble.

În plus, unul dintre ei nu va putea fi avansat în grad timp de un an şi trei luni, cu o deducere din 15% din solda lunară, iar celălalt va avea restricţionări la promovare timp de un an şi o deducere de 10% din soldă. Dar Ministerul rus al Apărării doreşte ca cei doi să compenseze în totalitate prejudiciul cauzat.