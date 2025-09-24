Cercetătorii din SUA au descoperit cheia prevenirii unei complicaţii frecvente a transplantului de ficat

Cercetătorii americani ar fi găsit o metodă de a crește rata de succes a transplantului hepatic, potrivit unui studiu pe șoareci citat de Reuters.

Alimentarea cu sânge a ficatului este întreruptă atunci când acesta este prelevat de la donator. Când alimentarea cu sânge este restabilită în timpul transplantului la beneficiar, afluxul sangvin provoacă inflamaţii care afectează ficatul, cauzând aşa-numita leziune de ischemie-reperfuzie.

Cascada de evenimente produse apoi la nivel celular şi molecular care rezultă din restabilirea fluxului sangvin poate duce la disfuncţionalitatea şi respingerea grefei.

În experimente precedente, cercetătorii din SUA au descoperit că o proteină numită CEACAM1 ajută la protejarea ficatului împotriva leziunilor în timpul procesului de transplant.

Ce au descoperit cercetătorii în noul studiu

În noul studiu, publicat recent în revista JCI Insights, ei au descoperit că CEACAM1 şi o altă proteină, numită Antigen Uman R (HuR), acţionează împreună ca nişte comutatoare de protecţie care previn leziunile de ischemie-reperfuzie.

De asemenea, au descoperit o modalitate de a stimula aceste comutatoare la şoareci, mărind efectul lor protector şi reducând stresul dăunător asupra ficatului.

Cercetătorii au descoperit aceeaşi relaţie protectoare între HuR şi CEACAM1 şi în ficaţii umani respinşi, care fuseseră consideraţi nepotriviţi pentru transplant.

"Una dintre cele mai dificile probleme din domeniul transplantului de organe rămâne lipsa donatorilor de ficat la nivel naţional, ceea ce a dus la o mortalitate ridicată în rândul pacienţilor care aşteaptă un transplant de ficat", a declarat într-un comunicat Kenneth Dery, coordonatorul studiului, de la Facultatea de Medicină David Geffen a Universităţii California din Los Angeles (UCLA).

"Descoperirea noastră ar putea contribui, în cele din urmă, la soluţionarea problemei lipsei donatorilor la nivel naţional şi la scăderea ratei mortalităţii", a adăugat el.

