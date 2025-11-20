Blue Origin vrea să construiască o versiune mai mare a rachetei New Glenn pentru a concura cu SpaceX

20-11-2025 | 21:20
Jeff Bezos, Blue Origin
Facebook/Blue Origin

Compania Blue Origin, deţinută de miliardarul Jeff Bezos, a anunţat joi că va construi o versiune mai mare şi mai puternică a rachetei sale spaţiale New Glenn.

Ioana Andreescu

Noua rachetă, anunţată după ce a doua misiune a rachetei New Glenn a fost lansată cu succes săptămâna trecută, se va numi New Glenn 9x4, un nume care face trimitere la cele nouă motoare ce vor propulsa prima sa treaptă şi la cele patru motoare ataşate de a doua treaptă a lansatorului spaţial. Noua versiune va avea mai mult cu două motoare pentru fiecare treaptă a sa în comparaţie cu designul actual al rachetei New Glenn.

O nouă rachetă din clasa lansatoarelor super-grele

„Noul capitol din foaia de parcurs a rachetei New Glenn este o nouă rachetă din clasa lansatoarelor super-grele", a transmis compania Blue Origin într-un comunicat care subliniază actualizările rachetei.

Cele două variante ale rachetei New Glenn, a precizat compania americană, "vor deservi piaţa în acelaşi timp, oferindu-le clienţilor mai multe opţiuni pentru a-şi lansa misiunile, inclusiv de lansare a unor mega-constelaţii (de sateliţi - n.red.), de explorare a spaţiului îndepărtat şi de implementare a unor imperative de securitate naţională, precum Golden Dome".

Companiile americane producătoare de lansatoare spaţiale Rocket Lab, SpaceX şi United Launch Alliance (deţinută de Boeing şi Lockheed Martin) fie construiesc deja, fie au planuri incipiente privind dezvoltarea unor rachete mai mari care să transporte constelaţii mai mari de sateliţi în spaţiu.

Blue Origin a cheltuit miliarde de dolari

Blue Origin a cheltuit miliarde de dolari şi a avut nevoie de aproximativ un deceniu pentru a dezvolta New Glenn, o rachetă înaltă cât un bloc cu 29 de etaje şi cu o primă treaptă reutilizabilă, pentru a concura cu flota de rachete Falcon ale companiei SpaceX şi cu mai puternica ei Starship, o rachetă pe deplin reutilizabilă, care se află încă în etapa de dezvoltare.

Dave Limp, CEO-ul companiei Blue Origin, a distribuit pe reţeaua de socializare X fotografii cu machete digitale ale lansatorului super-greu New Glenn, mai înalte decât celebra Saturn V, racheta cât un bloc cu 17 etaje care a trimis echipaje de oameni pe Lună în cadrul programului spaţial american Apollo. Versiunea New Glenn 9x4 are un carenaj de sarcină utilă mai mare şi pare să fie mai înaltă decât designul original al rachetei New Glenn.

Sursa: Agerpres

