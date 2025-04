Compania Blue Origin este acuzată de înscenare după călătoria istorică în spațiu. Ce detaliu a stârnit controverse. VIDEO

Logodnica lui Jeff Bezos, Laureb Sanchez, este pilot de elicopter şi fostă jurnalistă TV şi le-a invitat să o însoţească în zborul complet automatizat, care a durat 10 minute, pe celelalte coechipiere, între care cântăreaţa şi compozitoarea Katy Perry şi a coprezentatoarei emisiunii „CBS Mornings”, Gayle King.

De asemenea, producătarea de film Kerianne Flynn, Aisha Bowe, un fost inginer NASA care şi-a înfiinţat propriile companii pentru a promova educaţia ştiinţifică, şi Amanda Nguyen, un om de ştiinţă care a studiat planetele din jurul altor stele şi care acum este activistă, pledând cauza victimelor violenţei sexuale, s-au numărat printre protagonistele acestui zbor fără precedent în decurs de mai bine de şase decenii.

Echipajul a zburat cu nava New Shepard NS-31, deținută de Jeff Bezos, și a depășit linia Kármán – granița recunoscută internațional a spațiului cosmic.

Pasagerele au petrecut trei minute în imponderabilitate, după care capsula a revenit în siguranță pe Terra, aterizând în Texas.

Imaginile surprind modulul spațial în timp ce aterizează lin pe Pământ, în urma misiunii istorice. Totuși, un detaliu bizar observat în videoclip a aprins o serie de teorii conspiraționiste, care acuză că zborul ar fi fost „fals”.

În imagini, Jeff Bezos este văzut deschizând trapa din exterior pentru a le lăsa pe femei să iasă din capsulă. Însă, în alte secvențe filmate cu doar câteva minute înainte, se poate observa cum ușa capsulei este deschisă din interior, apoi închisă brusc.

Zeci de sceptici au profitat de acest moment pentru a susține că întreaga operațiune ar fi fost regizată.

„A fost fals. Fetele au deschis ușa la început din interior fără unelte. Apoi au așteptat câteva minute, iar Jeff Bezos a urcat cu un fel de unealtă și s-a prefăcut că a descuiat zăvorul”, a scris un internaut.

„Nu poți posta suficient această mizerie falsă. Ușa se deschide din interior, li se spune să o închidă pentru că ușa poate fi deschisă DOAR de o persoană din exterior”, a adăugat un altul.

Suspiciunile au fost alimentate și mai mult de faptul că ușile păreau să se deschidă spre interior, spre deosebire de majoritatea navelor spațiale cu cabine presurizate.

Singurul alt echipaj format exclusiv din femei în 64 de ani de zboruri spaţiale umane a fost în 1963. Atunci, cosmonauta sovietică Valentina Tereţkova s-a lansat singură, devenind prima femeie în spaţiu. Tereşkova a petrecut trei zile în afara planetei.

