Primele imagini din interiorul capsulei Blue Origin, care a transportat cele șase femei în spațiu. VIDEO

Logodnica lui Jeff Bezos, Laureb Sanchez, este pilot de elicopter şi fostă jurnalistă TV şi le-a invitat să o însoţească în zborul complet automatizat, care a durat 10 minute, pe celelalte coechipiere, între care cântăreaţa şi compozitoarea Katy Perry şi a coprezentatoarei emisiunii „CBS Mornings”, Gayle King.

De asemenea, producătarea de film Kerianne Flynn, Aisha Bowe, un fost inginer NASA care şi-a înfiinţat propriile companii pentru a promova educaţia ştiinţifică, şi Amanda Nguyen, un om de ştiinţă care a studiat planetele din jurul altor stele şi care acum este activistă, pledând cauza victimelor violenţei sexuale, s-au numărat printre protagonistele acestui zbor fără precedent în decurs de mai bine de şase decenii.

Singurul alt echipaj format exclusiv din femei în 64 de ani de zboruri spaţiale umane a fost în 1963. Atunci, cosmonauta sovietică Valentina Tereţkova s-a lansat singură, devenind prima femeie în spaţiu. Tereşkova a petrecut trei zile în afara planetei.

Echipajul a fost surprins întorcându-se cu capul în jos în capsulă, în timp ce admira Luna. Racheta New Shepard a decolat rapid din West Texas. Graniţele spaţiului se aflau la 105 kilometri înălţime, promiţând câteva minute preţioase de imponderabilitate.

