Au descoperit o nouă specie de albină și au numit-o pe loc Lucifer. Are coarne ca de diavol și trăiește doar acolo | FOTO

12-11-2025 | 09:38
albina lucifer
Journal of Hymenoptera Research

Oamenii de știință australieni au descoperit o nouă specie nativă de albină cu coarne minuscule și i-au dat un nume diabolic potrivit. Albina Lucifer are două coarne ca de diavol pe față, prezente însă doar la femelă.

 

Cristian Anton

O nouă specie de albină a fost descoperită în Australia, iar oamenii de știință nu au ezitat prea mult înainte de a o numi Lucifer. Iar explicația este foarte simplă: albina are o pereche proeminente de coarne ca de diavol pe față, scrie BBC.

Cercetătorii au descoperit Megachile Lucifer în timp ce observau o floare sălbatică rară care crește doar în Munții Bremer din regiunea Goldfields, în Australia de Vest, la 470 km est de Perth.

Coarnele foarte distinctive și proeminente” sunt doar la albina femelă și pot fi folosite ca mecanism de apărare, pentru a aduna polen sau nectar sau pentru a colecta materiale precum rășina pentru cuiburi.

Studiu: Terapia cu ultrasunete ar putea creşte şansele de supravieţuire după un AVC. Tratamentul descoperit de cercetători

Cercetătoarea principală a studiului a spus că a fost inspirată să folosească numele Lucifer în timp ce se uita la serialul Netflix cu același nume la momentul respectiv. Ea adaugă că este primul membru nou al acestui grup de albine în ultimii 20 de ani.

Femela avea aceste coarne incredibile pe față”, a declarat dr. Kit Prendergast de la Universitatea Curtin. „Când scriam descrierea noii specii, mă uitam la momentul respectiv la serialul Lucifer, iar numele s-a potrivit perfect. De asemenea, sunt o mare fană a personajului Lucifer, așa că a fost o alegere evidentă”.

Albina Lucifer trăiește într-o singură zonă mică de lângă Perth și polenizează o plantă pe cale de dispariție

Lucifer - care înseamnă „aducător de lumină” în latină - este, de asemenea, o referință la evidențierea necesității unei mai bune conservări a speciilor de albine native și a unei mai bune înțelegeri a modului în care sunt polenizate plantele pe cale de dispariție, a mai spus dr. Prendergast.

Raportul, publicat în Journal of Hymenoptera Research, a solicitat, de asemenea, ca zona din jurul căreia au fost găsite noile specii de albine și florile sălbatice rare să fie „protejată oficial și înregistrată ca teren de conservare care nu poate fi defrișat”.

Deoarece noua specie a fost găsită în aceeași zonă mică ca și floarea sălbatică pe cale de dispariție, ambele ar putea fi expuse riscului de perturbare a habitatului și de alte procese amenințătoare, cum ar fi schimbările climatice”, a spus ea, adăugând că multe companii miniere nu includ albinele native atunci când evaluează impactul asupra mediului al operațiunilor lor.

Așadar, este posibil să ratăm specii nedescoperite, inclusiv cele care joacă roluri cruciale în susținerea plantelor și ecosistemelor amenințate. Fără a ști ce albine native există și de ce plante depind, riscăm să le pierdem pe amândouă înainte să ne dăm seama că sunt acolo”.

