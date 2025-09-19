A fost descoperită a doua Lună a Pământului. Orbitează planeta noastră de zeci de ani, dar a fost observată abia acum

Astronomii au descoperit a doua Lună a Pământului, care orbitează planeta noastră de cel puțin 60 de ani, dar a fost observată abia acum. Cvasi-luna botezată 2025 PN7 este un asteroid de circa 30 de metri, desprins probabil din Lună.

Astronomii au identificat recent o cvasi-lună necunoscută până acum, în apropierea Pământului. Micul obiect, numit 2025 PN7, urmează o orbită asemănătoare Pământului în jurul Soarelui și este relativ aproape de planeta noastră, scrie Welt.

Ceea ce este uimitor este că 2025 PN7 a însoțit probabil în secret planeta noastră timp de aproximativ 60 de ani, așa cum sugerează noi cercetări.

Descoperirea a fost publicată în revista „Research Notes of the American Astronomical Society”, iar informațiile științifice detaliate despre acest uimitor obiect cosmic pot fi consultate AICI.

The Brighter Side

Cvasi-luna a fost observată pentru prima dată de observatorul Pan-STARRS din Hawaii pe 29 august 2025. Imaginile de arhivă indică însă că 2025 PN7 se afla pe o orbită stabilă a Pământului timp de decenii.

„Poate fi detectat doar cu telescoapele disponibile în prezent atunci când se apropie de planeta noastră - așa cum s-a întâmplat în această vară. Ferestrele sale de vizibilitate sunt rare”, a declarat Carlos de la Fuente Marcos, cercetător la Facultatea de Științe Matematice a Universității Complutense din Madrid și autor al studiului. „Este un obiect provocator”.

Spre deosebire de mini-lunile temporare precum 2024 PT5, care orbitează Pământul doar pentru scurt timp, cvasi-lunile precum 2025 PN7 sunt obiecte asemănătoare asteroizilor care rămân permanent aproape de Pământ, chiar dacă orbitează de fapt Soarele.

The Brighter Side

Potrivit agenției spațiale americane NASA, corpul ceresc nou descoperit se află la o distanță medie de 384.400 de kilometri de Pământ și s-ar putea apropia până la 299.337 de kilometri la cea mai mică apropiere.

A doua Lună care orbitează Pământul

2025 PN7 este așadar unul dintre puținele cvasi-luni cunoscute ale Pământului – alături de mai faimosul Kamoʻoalewa, considerat un posibil fragment al lunii noastre și ținta misiunii chineze Tianwen-2, lansată în mai 2025 și care se așteaptă să aducă mostre de rocă până în 2027.

Potrivit omului de știință de la Fuente Marcos, 2025 PN7 este în prezent cea mai mică cvasi-lună cunoscută a Pământului. Dimensiunea sa estimată este de aproximativ 30 de metri, posibil chiar și 19 metri în diametru, conform relatărilor EarthSky.

Conform cercetărilor, orbita actuală va rămâne stabilă timp de încă aproximativ 60 de ani înainte ca atracția gravitațională a Soarelui să o tragă pe 2025 PN7 înapoi pe o orbită mai îndepărtată.

Compoziția exactă a obiectului este încă necunoscută. „Pe baza puținelor informații pe care le cunoaștem, este foarte probabil un obiect natural, stâncos”, a declarat Dr. Teddy Kareta, astrofizician la Universitatea Villanova, citat de CNN.

„Uneori, sateliți vechi sau piese de rachetă ajung și pe astfel de orbite, dar, de obicei, putem distinge bine între obiectele naturale și cele create de om”.

Originea - fie că este, de exemplu, un fragment de Lună - trebuie acum confirmată prin analize suplimentare, spun cercetătorii.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













