Xabi Alonso, după înfrângerea cu Man City: „Dacă nu eşti în cea mai bună formă emoţională, adversarul te depăşeşte”

Antrenorul Xabi Alonso a declarat, miercuri seară, că nu are nimic de reproşat jucătorilor, după eşecul cu Manchester City, scor 1-2, din Liga Campionilor.

„A fost un meci foarte disputat, pe care l-am început aşa cum ne-am dorit. Dar, când nu eşti în cea mai bună formă emoţională, vezi cum adversarul te depăşeşte în zece minute. Cu toate acestea, nu am nimic de reproşat jucătorilor. Au impus ritmul, s-au concentrat, au avut ocazii, au încercat totul până la final. Mi-a plăcut atitudinea echipei.

Asta înseamnă Liga Campionilor, când te confrunţi cu un adversar foarte bun. Rezultatele din ultimele săptămâni nu sunt cele pe care ni le imaginam, dar cred că vom reuşi să trecem peste această perioadă şi sunt convins că putem face asta. Simt sprijinul jucătorilor. Pregătim meciurile împreună, uniţi, şi rămânem uniţi şi în timpul meciurilor”, a declarat Xabi Alonso.

Echipa engleză Manchester City a învins miercuri seara, în deplasare, scor 2-1, gruparea spaniolă Real Madrid, în etapa a şasea din Liga Campionilor.

Englezii sunt pe locul 4 în Liga Campionilor, cu 13 puncte, iar Real e a şaptea, cu 12 puncte.

