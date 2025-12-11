Xabi Alonso, după înfrângerea cu Man City: „Dacă nu eşti în cea mai bună formă emoţională, adversarul te depăşeşte”

Stiri Sport
11-12-2025 | 09:14
Xabi Alonso

Antrenorul Xabi Alonso a declarat, miercuri seară, că nu are nimic de reproşat jucătorilor, după eşecul cu Manchester City, scor 1-2, din Liga Campionilor.

autor
Ioana Andreescu

„A fost un meci foarte disputat, pe care l-am început aşa cum ne-am dorit. Dar, când nu eşti în cea mai bună formă emoţională, vezi cum adversarul te depăşeşte în zece minute. Cu toate acestea, nu am nimic de reproşat jucătorilor. Au impus ritmul, s-au concentrat, au avut ocazii, au încercat totul până la final. Mi-a plăcut atitudinea echipei.

Asta înseamnă Liga Campionilor, când te confrunţi cu un adversar foarte bun. Rezultatele din ultimele săptămâni nu sunt cele pe care ni le imaginam, dar cred că vom reuşi să trecem peste această perioadă şi sunt convins că putem face asta. Simt sprijinul jucătorilor. Pregătim meciurile împreună, uniţi, şi rămânem uniţi şi în timpul meciurilor”, a declarat Xabi Alonso.

Echipa engleză Manchester City a învins miercuri seara, în deplasare, scor 2-1, gruparea spaniolă Real Madrid, în etapa a şasea din Liga Campionilor.

Englezii sunt pe locul 4 în Liga Campionilor, cu 13 puncte, iar Real e a şaptea, cu 12 puncte.

Citește și
Vinicius
Vinicius nu vrea să-şi prelungească acordul cu Real Madrid. Care este motivul
Cu cât vor crește impozitele și taxele de la 1 ianuarie. Primarii spun că majorările se apropie de 80%

Sursa: News.ro

Etichete: fotbal, real madrid, meci, manchester city,

Dată publicare: 11-12-2025 09:14

Articol recomandat de sport.ro
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
„Faraonul“ Salah: ce avere are egipteanul și cu ce mașină vine la antrenamente
Citește și...
Atmosferă tensionată la Real Madrid după eșecul cu Celta Vigo. Ionuț Andrei Radu, lăudat după prestația fabuloasă
Stiri Sport
Atmosferă tensionată la Real Madrid după eșecul cu Celta Vigo. Ionuț Andrei Radu, lăudat după prestația fabuloasă

Xabi Alonso spune că Real Madrid este „supărată” după eșecul cu 2-0 în fața Celtei Vigo și critică arbitrajul, cerând echipei să reacționeze în duelul cu Manchester City.

Vinicius nu vrea să-şi prelungească acordul cu Real Madrid. Care este motivul
Stiri Sport
Vinicius nu vrea să-şi prelungească acordul cu Real Madrid. Care este motivul

Brazilianul Vinicius Jr ar refuza să-şi prelungească acordul cu Real Madrid până când relaţiile sale cu antrenorul său, Xabi Alonso, nu se vor normaliza.

Bayer Leverkusen scrie istorie în fotbalul din Germania. Trupa lui Xabi Alonso a terminat neînvinsă sezonul din Bundesliga
Stiri Sport
Bayer Leverkusen scrie istorie în fotbalul din Germania. Trupa lui Xabi Alonso a terminat neînvinsă sezonul din Bundesliga

Bayer Leverkusen, antrenată de spaniolul Xabi Alonso, a învins-o, sâmbătă, pe FC Augsburg (2-1), devenind cu această ocazie prima echipă din campionatul de fotbal al Germaniei fără nicio înfrângere pe parcursul unui întreg sezon.

Recomandări
Secţia pentru judecători a CSM: Consiliul face apel la societate să nu se lase influenţată de poziţii izolate
Stiri actuale
Secţia pentru judecători a CSM: Consiliul face apel la societate să nu se lase influenţată de poziţii izolate

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) susţine că ”alegaţiile” din ancheta Recorder sunt contrare evaluărilor făcute în ultimii ani în ceea ce priveşte sistemul de justiţie.

Criza de apă din Prahova. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu: ”Am primit demisia de onoare” a directorului Apele Române
Stiri Politice
Criza de apă din Prahova. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu: ”Am primit demisia de onoare” a directorului Apele Române

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a prezentat miercuri într-o conferință de presă concluziile verificărilor Corpului de Control, realizate în cazul crizei apei din Prahova.  

Curtea de Apel București atacă un judecător care apare în documentarul despre Justiție: „Afirmațiile sunt grav denaturate”
Stiri Justitie
Curtea de Apel București atacă un judecător care apare în documentarul despre Justiție: „Afirmațiile sunt grav denaturate”

În plină dezbatere pe tema pensiilor de serviciu pentru judecători și procurori, jurnaliștii de la „Recorder” au dat publicității un amplu documentar despre problemele sistemului judiciar.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 10 Decembrie 2025

49:32

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 10 Decembrie 2025

01:31:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Decembrie 2025

01:47:19

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28