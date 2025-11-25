Vinicius nu vrea să-şi prelungească acordul cu Real Madrid. Care este motivul

25-11-2025 | 08:32
Vinicius

Brazilianul Vinicius Jr ar refuza să-şi prelungească acordul cu Real Madrid până când relaţiile sale cu antrenorul său, Xabi Alonso, nu se vor normaliza.

Ioana Andreescu

Atacantul brazilian l-ar fi informat pe președintele Florentino Perez despre această decizie.

Deși are contract cu clubul spaniol până în iunie 2027, atacantul brazilian nu ar fi tentat să-și prelungească acordul. Cel puțin nu pentru moment.

Potrivit The Athletic, în cadrul unei discuții cu președintele Florentino Perez luna trecută, Vinicius ar fi indicat că exclude prelungirea contractului atât timp cât relațiile sale cu antrenorul Xabi Alonso rămân tensionate.

În timp ce internaționalul brazilian și Realul începuseră discuțiile la începutul anului (fără a ajunge la un acord), Vinicius Jr părea mai iritat, chiar nervos, sub comanda succesorului lui Carlo Ancelotti.

Brazilianul și-a manifestat de mai multe ori furia în urma deciziilor lui Xabi Alonso, în special când spaniolul a decis să-l înlocuiască în timpul meciului: „Mereu eu părăsesc echipa, mai bine plec”, a protestat el pe 26 octombrie, după ce a fost schimbat în timpul Clasico-ului împotriva Barça.

Tensiunile dintre Vinicius și Xabi Alonso se amplifică

Tensiunile dintre Vinicius și Xabi Alonso au continuat să crească în ultimele săptămâni.

Tot potrivit The Athletic, brazilianul ar avea sentimentul că este tratat în mod nedrept de fostul antrenor al lui Bayer Leverkusen. Xabi Alonso s-a exprimat de mai multe ori cu privire la tensiunile cu atacantul său.

Duminică seara, el nu a scăpat de o nouă întrebare după ce l-a lăsat pe brazilian pe bancă la începutul meciului împotriva lui Elche (a intrat în joc la ora de joc): „Am discutat despre asta. Discutăm des despre asta. El înțelege. Știa ce rol poate juca. Am mai făcut asta, ca la Getafe. Astăzi nu suntem mulțumiți, dar toți abia așteptăm să revenim pe drumul cel bun”, a declarat tehnicianul spaniol.

Peste 100 de milionari născuți în Rusia au buletine românești false. Cum au obținut documentele pentru a putea intra în UE

Sursa: News.ro

Dată publicare: 25-11-2025 08:32

