Atmosferă tensionată la Real Madrid după eșecul cu Celta Vigo. Ionuț Andrei Radu, lăudat după prestația fabuloasă

Xabi Alonso spune că Real Madrid este „supărată” după eșecul cu 2-0 în fața Celtei Vigo și critică arbitrajul, cerând echipei să reacționeze în duelul cu Manchester City.

Portalul de sport SofaScore l-a notat pe Ionuț Radu cu 8,7 și l-a desemnat omul meciului.

Ionuț Andrei Radu decisiv pentru Celta în prima repriză

Madrilenii au presat teribil în prima repriză de pe Bernabéu cu Celta, dar ratările și prestația portarului român Ionuț Radu au menținut tabela neschimbată, chiar dacă posesia a fost covârșitoare în favoarea Los Blancos (62%), iar gazdele au trimis 11 șuturi la poarta Celtei, scrie news.ro.

Williot Swedberg a înscris de două ori pe Bernabéu, în timp ce Real l-a pierdut pe fundașul Éder Militão, accidentat în prima repriză, iar apărătorii Fran García și Álvaro Carreras au fost eliminați. Rezultatul îi lasă pe madrileni la patru puncte în spatele Barcelonei, în fruntea LaLiga, și crește presiunea asupra lui Alonso, după doar o victorie în ultimele cinci meciuri de campionat, potrivit ESPN.

Alonso critică arbitrajul și cere reacție imediată

„Suntem supărați, nu acesta a fost meciul sau rezultatul pe care ni-l doream. Accidentarea lui Militão ne-a afectat și a fost greu să ne revenim. Am încercat să ajustăm lucrurile, dar nu a fost jocul pe care îl voiam. Trebuie să mergem mai departe cât mai repede, mai este mult din campionat, iar miercuri avem meciul cu City în Liga Campionilor, pentru a reacționa și a scăpa de gustul amar”, a spus Alonso la conferința de presă de după meci.

Real Madrid părea că și-a revenit după o serie de trei partide consecutive fără victorie în LaLiga, datorită succesului din mijlocul săptămânii cu Athletic Club, însă eșecul cu Celta reprezintă un regres important.

„Nu a fost ceea ce speram. Plănuisem să jucăm într-un ritm bun, dar ne-au lipsit multe… Aproape că am jucat cel mai bine cu 10 oameni. La început, nu a mers cum voiam. Trebuie să arătăm altă față miercuri. Nu mi-a plăcut arbitrajul. Cu cartonașul pentru Álvaro [Carreras], nu știu, a fost foarte discutabil. Arbitrul s-a grăbit. Nu mi-a plăcut, lucrurile au scăpat de sub control”, a spus Alonso.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













