Parchetul general a cerut 5 ani de ineligibilitate în cazul lui Le Pen, pentru care miza este o a patra candidatură prezidenţială, transmite AFP.

„Cu cât (decizia ar fi dată) mai devreme, cu atât ar fi mai bine pentru mine”, le-a declarat ea câtorva jurnalişti după audierea desfăşurată miercuri la Curtea de Apel din Paris.

Marine Le Pen a fost condamnată în primă instanţă la 2 ani de purtare a brăţării electronice şi 5 ani de ineligibilitate cu efect imediat, sancţiune care o împiedică să candideze din nou la alegerile prezidenţiale.

Liderei RN, partidului şi altor zece membri li se impută faptul că au angajat asistenţi parlamentari pentru eurodeputaţii formaţiunii, asistenţi care ar fi fost plătiţi din fonduri europene, deşi ar fi lucrat doar pentru acest partid.

Marine Le Pen a spus deja că se va hotărî cu privire la o patra candidatură imediat după anunţarea verdictului în apel, fără a aştepta o eventuală decizie a Curţii de Casaţie, cea mai înaltă jurisdicţie franceză.