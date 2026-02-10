Sportivul ucrainean Vladislav Heraskevich a participat, luni, la o sesiune de antrenament de skeleton la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, purtând o cască gri pe care erau imagini cu mai mulţi dintre compatrioţii săi care au murit în război, înainte, potrivit lui, să i se interzică să o poarte.

„Această decizie îmi frânge inima. Simt că membrii Comitetului Internaţional Olimpic (CIO) trădează sportivii care au făcut parte din mişcarea olimpică, nepermiţându-le să fie onoraţi într-un loc unde nu vor mai putea concura niciodată”, a scris el pe Instagram.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut o reacţie în acest sens: „Casca sa poartă portretele sportivilor noştri care au fost ucişi de Rusia. Patinatorul artistic Dmitro Şarpar, ucis în luptă lângă Bahmut; Evhen Malişev, un biatlonist în vârstă de 19 ani, ucis de ocupanţi lângă Harkov; şi alţi sportivi ucraineni ale căror vieţi au fost luate de războiul purtat de Rusia.”

CIO nu a comentat încă incidentul, dar Carta Olimpică interzice, în general, demonstraţiile considerate „politice”.

„Vladislav Heraskevich a reamintit lumii preţul luptei noastre. Acest adevăr nu poate fi considerat ofensator, nepotrivit sau etichetat drept «demonstraţie politică la un eveniment sportiv”, a declarat Zelenski. Invocând precedente „în care CIO a permis astfel de omagii”, Heraskevich a anunţat că va face apel. „Pregătim un apel oficial către CIO şi vom lupta pentru a putea concura purtând această cască”, a subliniat el.

Proba masculină de skeleton este programată pentru vineri, 13 februarie. Delegaţia ucraineană la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina este formată din 46 de sportivi. Treisprezece sportivi ruşi participă sub steag neutru, o sancţiune impusă de CIO după invazia Moscovei în Ucraina, la câteva săptămâni după ultimele Jocuri Olimpice de iarnă de la Beijing din 2022.